Al "Grande Fratello" Bena sotto attacco: "Maleducato e comodino"

Durante il gioco della verità emergono i reali pensieri dei casalinghi nei suoi confronti
© Da video
Al "Grande Fratello" i casalinghi si sono cimentati nel classico gioco della verità e a farne le spese è stato Bena. Ai concorrenti è stato chiesto di assegnare un aggettivo (dato dalla produzione) ai compagni di viaggio e poi motivare la scelta.
La prima a esporsi è Ivana, che ammette di averlo associato a "opportunista": "Non lo penso di nessuno in realtà, l'unica motivazione che ho trovato è che quando hai avuto la possibilità di salvarmi e mettermi tra i preferiti non l'hai fatto". Per Omer, invece, sarebbe il "comodino" della Casa, cioè un elemento di arredo che non contribuisce alle dinamiche del gioco: "Non fai tanto per farti notare. Tra tutti ho visto questa cosa solo in te". Dello stesso parere anche Matteo: "E' una persona che è ancora passata inosservata, ma la vedo come una cosa positiva. Penso che abbia ancora tanto da dire". Bena non ci sta e ribatte: "Di natura io faccio le cose senza dire niente a nessuno. Che devo fare per farmi notare, inseguirmi con la caraffa d'acqua? Non devo impazzire a caso solo per fare spettacolo".
I giudizi negativi, però, non sono finiti qui. A dargli anche del maleducato ci pensa Flaminia, seppur con una precisazione: "Non userei questo termine con nessuno, perché deve succedere qualcosa di grave per dare del maleducato a qualcuno. C'è stato solo un singolo episodio, la famosa storia di quel fazzoletto. Purtroppo quella frase non mi è andata giù, probabilmente era un momento in cui non stavi troppo bene".
Se la spiegazione di Flaminia lo convince, quelle di Omer e Ivana proprio non le comprende. Per questo, al termine del gioco, cerca un chiarimento con entrambi. Sul divano approfondisce la questione con Omer, spiegandogli di non essere una persona egocentrica: "Io faccio il modello, ma poi nella vita sono tranquillo. Non voglio attirare l'attenzione a tutti i costi". L'uomo comprende il suo punto di vista, ma gli regala un consiglio prezioso: "Qui dentro sei un pesce piccolo". Più complesso, invece, è il chiarimento con Ivana. "Ho specificato che non credo esista nessuno di opportunista qui, ma tu non ascolti e parti per la tangente", sottolinea la casalinga. "Devi ascoltare e farmi parlare perché ho quasi 40 anni, non ne ho 20. Finalmente ho un nome per la nomination"