Al "Grande Fratello" Bena sotto attacco: "Maleducato e comodino"

La prima a esporsi è Ivana, che ammette di averlo associato a "opportunista": "Non lo penso di nessuno in realtà, l'unica motivazione che ho trovato è che quando hai avuto la possibilità di salvarmi e mettermi tra i preferiti non l'hai fatto". Per Omer, invece, sarebbe il "comodino" della Casa, cioè un elemento di arredo che non contribuisce alle dinamiche del gioco: "Non fai tanto per farti notare. Tra tutti ho visto questa cosa solo in te". Dello stesso parere anche Matteo: "E' una persona che è ancora passata inosservata, ma la vedo come una cosa positiva. Penso che abbia ancora tanto da dire". Bena non ci sta e ribatte: "Di natura io faccio le cose senza dire niente a nessuno. Che devo fare per farmi notare, inseguirmi con la caraffa d'acqua? Non devo impazzire a caso solo per fare spettacolo".