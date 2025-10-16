E' sempre insieme a Giulia, ma non è lei la persona che gli fa battere il cuore
© Da video
Durante la festa serale organizzata nella Casa del "Grande Fratello", complice il gioco della verità, i concorrenti si sono lasciati andare a confessioni intime. A Jonas viene chiesto di lasciare un messaggio d'amore a una persona e fa il nome di Giulia, ma in realtà non è lei la donna a cui vorrebbe mandarlo.
In privato a Francesco racconta infatti che per lui Giulia è solo un'amica, ma teme che la ragazza possa essere più coinvolta. Hanno una buona chimica e un buon rapporto, ma non riesce a vederla come una potenziale compagna. "E' un po' ingenua, un po' piccola. Anche se intelligente ha pur sempre 20 anni, io ne ho 24", sottolinea. "Sembra poca differenza, ma a questa età è tanta. Lei è uscita dal liceo l'anno scorso, io ho già fatto tante esperienze".
A questo punto svela qual è la donna con cui pensa di avere più cose in comune: "A livello mentale, mi trovo più con Rasha". Francesco gli consiglia di farsi avanti, ma Jonas per il momento preferisce attendere: "Non voglio farlo subito, fare il primo passo qua non è come farlo fuori. E' diverso...". Quello che è certo è che il modello è sicuro di provare qualcosa per la coinquilina, ma teme il suo rifiuto e di rovinare l'atmosfera nella Casa. Spiega poi che, durante un gioco, per non essere troppo diretto aveva fatto il nome di Giulia. La verità, però, è che in testa aveva Rasha: "Non volevo fare il suo nome, avrei preferito inviare quel messaggio a un'altra persona".
Jonas non è stato l'unico a mettersi in gioco durante il gioco. A Ivana (che nelle scorse ore ha raccontato la sua intensa storia), infatti, è stato chiesto chi scarterebbe come potenziale partner e la risposta è arrivata subito: Bena perché sono troppo diversi per essere qualcosa di più che amici. Flaminia ha dovuto fare una previsione sulla prima coppia de reality e ha indicato Giulia e Jonas. Anche se al momento c'è solo amicizia, crede infatti che potrebbe esserci qualcosa di più in futuro. Simone ha dovuto svelare pubblicamente su chi si è ricreduto in negativo e ha indicato Grazia. Stesso nome anche per Rasha, quando ha dovuto dire chi per lei ha le reazioni più false in Casa. Tutte queste verità cambieranno gli equilibri dei casalinghi?