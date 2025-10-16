Jonas non è stato l'unico a mettersi in gioco durante il gioco. A Ivana (che nelle scorse ore ha raccontato la sua intensa storia), infatti, è stato chiesto chi scarterebbe come potenziale partner e la risposta è arrivata subito: Bena perché sono troppo diversi per essere qualcosa di più che amici. Flaminia ha dovuto fare una previsione sulla prima coppia de reality e ha indicato Giulia e Jonas. Anche se al momento c'è solo amicizia, crede infatti che potrebbe esserci qualcosa di più in futuro. Simone ha dovuto svelare pubblicamente su chi si è ricreduto in negativo e ha indicato Grazia. Stesso nome anche per Rasha, quando ha dovuto dire chi per lei ha le reazioni più false in Casa. Tutte queste verità cambieranno gli equilibri dei casalinghi?