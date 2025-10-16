Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaElezioniEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
2025
HomeEdizione 2024Edizione 2023Edizione 2022Edizione 2021Edizione 2020Edizione 2019
Speciale Grande Fratello
pronto a corteggiarla?

Al "Grande Fratello" Jonas svela l'unica donna che lo attrae nella Casa

E' sempre insieme a Giulia, ma non è lei la persona che gli fa battere il cuore

16 Ott 2025 - 10:18
© Da video

© Da video

Durante la festa serale organizzata nella Casa del "Grande Fratello", complice il gioco della verità, i concorrenti si sono lasciati andare a confessioni intime. A Jonas viene chiesto di lasciare un messaggio d'amore a una persona e fa il nome di Giulia, ma in realtà non è lei la donna a cui vorrebbe mandarlo.

Leggi anche

Grande Fratello 2025, le puntate in pillole

"Grande Fratello 2025", Ivana rivela di essere una donna trans: "A 18 anni sono stata libera"

I dubbi di Jonas su Giulia

  In privato a Francesco racconta infatti che per lui Giulia è solo un'amica, ma teme che la ragazza possa essere più coinvolta. Hanno una buona chimica e un buon rapporto, ma non riesce a vederla come una potenziale compagna. "E' un po' ingenua, un po' piccola. Anche se intelligente ha pur sempre 20 anni, io ne ho 24", sottolinea. "Sembra poca differenza, ma a questa età è tanta. Lei è uscita dal liceo l'anno scorso, io ho già fatto tante esperienze".

Da chi è attratto Jonas

 A questo punto svela qual è la donna con cui pensa di avere più cose in comune: "A livello mentale, mi trovo più con Rasha". Francesco gli consiglia di farsi avanti, ma Jonas per il momento preferisce attendere: "Non voglio farlo subito, fare il primo passo qua non è come farlo fuori. E' diverso...". Quello che è certo è che il modello è sicuro di provare qualcosa per la coinquilina, ma teme il suo rifiuto e di rovinare l'atmosfera nella Casa. Spiega poi che, durante un gioco, per non essere troppo diretto aveva fatto il nome di Giulia. La verità, però, è che in testa aveva Rasha: "Non volevo fare il suo nome, avrei preferito inviare quel messaggio a un'altra persona".

Leggi anche

"Grande Fratello", Omer e Jonas dopo la rissa: "Non ci capiamo" | Poi l'abbraccio

“Grande fratello”, Anita Mazzotta lascia la Casa, ecco perché

La verità viene a galla

  Jonas non è stato l'unico a mettersi in gioco durante il gioco. A Ivana (che nelle scorse ore ha raccontato la sua intensa storia), infatti, è stato chiesto chi scarterebbe come potenziale partner e la risposta è arrivata subito: Bena perché sono troppo diversi per essere qualcosa di più che amici. Flaminia ha dovuto fare una previsione sulla prima coppia de reality e ha indicato Giulia e Jonas. Anche se al momento c'è solo amicizia, crede infatti che potrebbe esserci qualcosa di più in futuro. Simone ha dovuto svelare pubblicamente su chi si è ricreduto in negativo e ha indicato Grazia. Stesso nome anche per Rasha, quando ha dovuto dire chi per lei ha le reazioni più false in Casa. Tutte queste verità cambieranno gli equilibri dei casalinghi?

Ti potrebbe interessare

grande fratello
canale 5

Sullo stesso tema