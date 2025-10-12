“Grande fratello”, Anita Mazzotta lascia la Casa, ecco perché

Simona Ventura presentando Anita aveva detto: "Ha scritto la sua storia sulla pelle, è cresciuta affrontando problemi più grandi di lei. Ha conquistato sempre tutto da sola. Chi doveva proteggerla l'ha delusa, ma per le persone che ama farebbe qualsiasi cosa. Sotto la sua corazza, una dolcezza infinita". Anita Mazzotta è di origini pugliesi, ma è cresciuta con i nonni e un fratello a Castelfranco Veneto. La madre, per sostenere la famiglia, faceva due lavori e aveva poco tempo da dedicare ai figli. Quando il nonno è venuto a mancare, Anita si è trovata a dover gestire la famiglia e oggi è molto fiera di aver superato con coraggio tanti momenti difficili. Lavora nello studio di piercing e tatuaggi della mamma e del compagno. È single da quasi due anni.