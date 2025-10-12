Logo Tgcom24
Speciale Grande Fratello
Tornerà?

“Grande fratello”, Anita Mazzotta lascia la Casa, ecco perché

Quali sono i motivi che hanno spinto la concorrente ad abbandonare il reality show di Canale 5

12 Ott 2025 - 11:03
© Da video

© Da video

Anita Mazzotta ha lasciato la Casa del “Grande Fratello” per motivi familiari. Sabato 11 ottobre, attraverso i canali ufficiali del reality è stata diffusa la notizia dell’abbandono svelando il motivo per cui la concorrente ha deciso di uscire dalla casa, almeno per il momento. Non è chiaro, infatti, se la 26enne tornerà a essere una concorrente ufficiale del programma condotto da Simona Ventura.

Anita e il rapporto con la madre

 Durante la sua permanenza nella Casa del “Grande Fratello” Anita aveva parlato del rapporto speciale che ha con la madre, che da poco tempo ha scoperto di avere una malattia, dopo una complicazione di un intervento. "Sono qui per mia madre, sono qui per sua volontà. Cerco di coinvolgerla in tutto", aveva raccontato ai coinquilini.

Chi è Anita Mazzotta

 Simona Ventura presentando Anita aveva detto: "Ha scritto la sua storia sulla pelle, è cresciuta affrontando problemi più grandi di lei. Ha conquistato sempre tutto da sola. Chi doveva proteggerla l'ha delusa, ma per le persone che ama farebbe qualsiasi cosa. Sotto la sua corazza, una dolcezza infinita". Anita Mazzotta è di origini pugliesi, ma è cresciuta con i nonni e un fratello a Castelfranco Veneto. La madre, per sostenere la famiglia, faceva due lavori e aveva poco tempo da dedicare ai figli. Quando il nonno è venuto a mancare, Anita si è trovata a dover gestire la famiglia e oggi è molto fiera di aver superato con coraggio tanti momenti difficili. Lavora nello studio di piercing e tatuaggi della mamma e del compagno. È single da quasi due anni.

