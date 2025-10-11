Al "Grande Fratello" Grazia in lacrime: "Mi manca mia madre"

In giardino la 25enne si sfoga con Giulia, raccontando il suo intenso rapporto con la mamma
Al "Grande Fratello" i primi giorni di Grazia Kendi non sono stati semplici. Una discussione con Domenico (che si è poi scusato con lei per aver toccato tasti dolorosi per lei) ha infatti riportato a galla alcuni traumi della sua infanzia, mentre nelle ultime ore a farla piangere è stata la nostalgia della famiglia. "Non ce la faccio, mi manca troppo mia madre", confessa a Giulia in giardino mentre si abbandona tra le sue braccia in lacrime.
"Non sono abituata a non sentirla... sono una mammona, non ho mai tagliato il cordone ombelicale," racconta la concorrente ai compagni di avventura. Grazia è una donna forte e indipendente, che da sette anni vive lontana da casa, ma chiama quotidianamente sua madre. È abituata a non vederla e ha passato lunghi periodi senza poterla abbracciare, la mancanza della sua voce è però una novità e un colpo al cuore per lei. Questa distanza forzata fa emergere un paradosso: ricordi e momenti condivisi riaffiorano tutti insieme, proprio mentre il tempo nella Casa rallenta. Anche se intorno a lei ci sono tante persone, Grazia cerca conforto negli affetti lontani.
Donatella, Flaminia e Ivana si uniscono all'abbraccio, mentre Domenico si avvicina e la tiene saldamente tra le braccia. Lei si sente sollevata da tutto questo affetto, ma anche un po' in colpa verso il ragazzo: "Dirlo a te sarebbe una mancanza di rispetto." Domenico ha infatti perso sua madre e Grazia teme di essere indelicata, ma lui la rassicura. "Sono abituata a stare da sola, ma senza di lei mi sento persa," ribadisce Grazia. Gli altri concorrenti la sostengono, sottolineando l'importanza di questa esperienza. Le ricordano che riavrà l'opportunità di sentire sua madre, ma ora è il momento di asciugarsi le lacrime e respirare per andare avanti nel suo percorso.