Al "Grande Fratello" Grazia in lacrime: "Mi manca mia madre"

"Non sono abituata a non sentirla... sono una mammona, non ho mai tagliato il cordone ombelicale," racconta la concorrente ai compagni di avventura. Grazia è una donna forte e indipendente, che da sette anni vive lontana da casa, ma chiama quotidianamente sua madre. È abituata a non vederla e ha passato lunghi periodi senza poterla abbracciare, la mancanza della sua voce è però una novità e un colpo al cuore per lei. Questa distanza forzata fa emergere un paradosso: ricordi e momenti condivisi riaffiorano tutti insieme, proprio mentre il tempo nella Casa rallenta. Anche se intorno a lei ci sono tante persone, Grazia cerca conforto negli affetti lontani.