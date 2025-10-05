Faccia a faccia tra Grazia e Francesca. Quest'ultima non riesce proprio a digerire il menefreghismo della sua coinquilina. Il suo parere è forte: "Abbiamo fatto la nottata tutti, a cucinare non vuoi cucinare, ma serve un po' di collaborazione" dice diretta. Grazia sembra sorpresa, tante volte ha chiesto il permesso di collaborare in Casa, ma sembra sempre trovare un rifiuto da parte delle donne. Ha spiegato di non essere brava in cucina, ma questo non vuol dire che non ha intenzione di dare una mano nelle faccende domestiche. Francesca, però, si riferisce anche alla partecipazione alla prova budget: "Sei l'unica che è andata a dormire".

"I ragazzi mi hanno mandato a dormire, non l'ho scelto io" spiega Grazia, giustificando la sua assenza come una scelta mediata dal gruppo della notte, che percependo la sua difficoltà nel restare sveglia ha preferito lasciarla dormire.

"Possiamo avere più collaborazione? Non ti voglio parlare alle spalle, per senso civico, per favore, partecipa di più" chiede ancora Francesca e la coinquilina chiarisce ancora una volta di aver avuto la possibilità di dormire dagli altri, che durante la giornata sarà più partecipe. Purtroppo, di notte non riesce a essere attiva e lucida, ma durante il giorno darà prova delle sue capacità.

"Adesso, però, vai a riposare tu" interviene Donatella, invitando Francesca a dormire, dal momento che si dice stanca. La concorrente sembra ignorare queste parole e chiarisce a Grazia: "Questo lo dovresti apprezzare, sono l'unica persona che sta dicendo quello che pensa".

Più tardi, Francesca ritrova Grazia in giardino, con in volto molta tristezza e crede di essere la colpevole di tanto sconforto: "Sei arrabbiata con me?" chiede la donna e spiega "Non sto giudicando la tua persona, giudico solo i comportamenti che hai avuto. Sono solo molto diretta".