Dopo la discussione con Francesca e il confronto con Domenico la ragazza dice la sua
© Da video
Al "Grande Fratello" i primi giorni di Grazia Kendi sembrano svolgersi all'insegna di confronti e chiarimenti. Prima la concorrente si scontra con Francesca, che l'accusa di essere stata menefreghista, di non aver contribuito alla prova budget e di aver preferito andare a dormire, invece di partecipare. Poi, c'è un confronto con Domenico, che l'accusa di essere distante, a tratti scontrosa. Stufa delle costanti critiche, sfogandosi con Giulia, la ragazza dice: "Sono una serpe, questo è il mio carattere. Odiami, ma non fare finta di amarmi".
Pronta a difendersi a spada tratta contro chiunque voglia continuare a contestarla la Kendi sottolinea che sebbene Francesca le abbia detto che non fa niente in Casa, lei ha tentato di partecipare, dare un contributo, ma pare che ci sia chi vuole di fare di più: "Lo fanno per votarmi? Ho provato, ma c'è chi vuole strafare", poi aggiunge "Tante persone stanno giocando, stanno facendo troppo per piacere". Giulia le consiglia di non cedere alle provocazioni, di essere superiore.
Faccia a faccia tra Grazia e Francesca. Quest'ultima non riesce proprio a digerire il menefreghismo della sua coinquilina. Il suo parere è forte: "Abbiamo fatto la nottata tutti, a cucinare non vuoi cucinare, ma serve un po' di collaborazione" dice diretta. Grazia sembra sorpresa, tante volte ha chiesto il permesso di collaborare in Casa, ma sembra sempre trovare un rifiuto da parte delle donne. Ha spiegato di non essere brava in cucina, ma questo non vuol dire che non ha intenzione di dare una mano nelle faccende domestiche. Francesca, però, si riferisce anche alla partecipazione alla prova budget: "Sei l'unica che è andata a dormire".
"I ragazzi mi hanno mandato a dormire, non l'ho scelto io" spiega Grazia, giustificando la sua assenza come una scelta mediata dal gruppo della notte, che percependo la sua difficoltà nel restare sveglia ha preferito lasciarla dormire.
"Possiamo avere più collaborazione? Non ti voglio parlare alle spalle, per senso civico, per favore, partecipa di più" chiede ancora Francesca e la coinquilina chiarisce ancora una volta di aver avuto la possibilità di dormire dagli altri, che durante la giornata sarà più partecipe. Purtroppo, di notte non riesce a essere attiva e lucida, ma durante il giorno darà prova delle sue capacità.
"Adesso, però, vai a riposare tu" interviene Donatella, invitando Francesca a dormire, dal momento che si dice stanca. La concorrente sembra ignorare queste parole e chiarisce a Grazia: "Questo lo dovresti apprezzare, sono l'unica persona che sta dicendo quello che pensa".
Più tardi, Francesca ritrova Grazia in giardino, con in volto molta tristezza e crede di essere la colpevole di tanto sconforto: "Sei arrabbiata con me?" chiede la donna e spiega "Non sto giudicando la tua persona, giudico solo i comportamenti che hai avuto. Sono solo molto diretta".
Grazia rassicura la sua coinquilina, ha ben compreso a cosa alludesse, avverte il suo conforto, la sua onestà e non si dice permalosa. Sa accettare le critiche e questa potrebbe essere anche un'occasione per migliorare, sia il proprio carattere sia la propria capacità di sopportare le critiche. "Stai tranquilla, mi scivola tutto, altrimenti non potevo fare un gioco del genere" chiarisce la ragazza. Un abbraccio sancisce la pace fra le due, portando un po' di sereno.
Sebbene sia ancora poco il tempo trascorso insieme, fra alcuni inquilini non c'è chimica. Questo è il pensiero di Domenico, soprattutto in riferimento a Grazia. Il ragazzo non nasconde queste opinioni alla sua coinquilina e in giardino cerca un confronto diretto: "Ho pensato di esserti antipatico" le dice chiaro. La ragazza crede di essere stata fraintesa, il suo è un carattere poco comune: "Ti ho considerato tra i miei preferiti sin da subito" afferma. Le loro visioni sono completamente opposte. Lei ha avvertito un legame verso Domenico, ma lui è di tutt'altro avviso. La trova una bella ragazza, ma oltre questo non c'è altro, non riesce ancora a capirla. Grazia spiega di aver difficoltà ad aprirsi, a raccontarsi. Durante la notte, ha avuto uno sfogo con Francesco, ma lui è capace di trovare una chiave di dialogo, di parlare con lei e di conoscerla: "Vorrei che le persone si affezionassero a me per il mio modo di pormi e di essere, non per la mia storia. Sono molto sicura di me e forse alle persone questo non può piacere. Questo è un mio limite magari, ma a me piace così".
Domenico si trova d'accordo con lei, ognuno ha il suo carattere e non deve scusarsi per questo, tuttavia, non si tratta di questo: "Alle volte, quando passi, abbassi lo sguardo, se non fosse partita da me, nemmeno il buongiorno mi avresti dato". Queste rivelazioni spiazzano la ragazza, che si dice mortificata e si scusa se ha dato questa impressione: "Sono una persona schietta, ho un modo di fare che mette in soggezione. Guarda il lato positivo: avrai una persona da nominare". Il ragazzo non vuole questo, se ha provato a parlare con lei è proprio per trovare un punto d'incontro. Sarà sufficiente?
Commenti (0)