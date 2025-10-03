L'affettuosa amicizia tra il dentista e la salumiera pare essere già in crisi
Al "Grande Fratello" Benedetta Stocchi e Giulio Carotenuto hanno bruciato le tappe e ora sono arrivate le prime scottature. Dopo un giorno di convivenza il dentista e la salumiera erano già avvinghiati sul divano, tra lo stupore generale degli altri inquilini. L'intesa era poi proseguita anche di notte, a suon di cuscinate, e anche nelle ore successive non erano mancati scherzi e giochi in giro per la Casa.
Passata l'euforia iniziale, però, Giulio si è preso un momento per riflettere sul rapporto. Il dentista considera Benedetta una ragazza simpatica e solare, capace di portare allegria con i suoi sorrisi. Tuttavia, lo insospettisce la rapidità con cui è nato il loro avvicinamento e ora sembra nutrire dei dubbi. In una conversazione con Jonas esprime tutte le sue perplessità: "Non vorrei che sia lei a utilizzare me per un flirt qui dentro e attirare l'attenzione su di sé". Essendo single, Giulio si è lasciato coinvolgere dall'energia della ragazza e ha fatto capire che c'è stato anche a un momento di vicinanza fisica durante la notte. Proprio Jonas aveva espresso le sue perplessità sulla nuova coppia, affermando di vederci più strategia di gioco rispetto a un reale interesse. Quale sarà la verità?
Al momento, però, preferisce non affrettare i tempi: se decidesse di iniziare una relazione con qualcuno all'interno della Casa, deve valerne la pena. Confessa inoltre che l'unica concorrente che inizialmente ha attirato la sua attenzione è stata Anita. Forse per lui una ragazza più riservata, come la piecer, sarebbe una scelta più adatta. Più tardi anche Anita si unisce alla discussione e il dentista coglie l'occasione per descriverle la sua donna ideale. Vorrebbe trovare una persona speciale, capace di comprendere i suoi pensieri prima ancora che lui li esprima. Vorrebbe accanto a sé una fidanzata che sia profonda, lucida e dolce, ma che abbia anche "un bel fuoco dentro".
