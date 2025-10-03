Passata l'euforia iniziale, però, Giulio si è preso un momento per riflettere sul rapporto. Il dentista considera Benedetta una ragazza simpatica e solare, capace di portare allegria con i suoi sorrisi. Tuttavia, lo insospettisce la rapidità con cui è nato il loro avvicinamento e ora sembra nutrire dei dubbi. In una conversazione con Jonas esprime tutte le sue perplessità: "Non vorrei che sia lei a utilizzare me per un flirt qui dentro e attirare l'attenzione su di sé". Essendo single, Giulio si è lasciato coinvolgere dall'energia della ragazza e ha fatto capire che c'è stato anche a un momento di vicinanza fisica durante la notte. Proprio Jonas aveva espresso le sue perplessità sulla nuova coppia, affermando di vederci più strategia di gioco rispetto a un reale interesse. Quale sarà la verità?