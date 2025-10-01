La salumiera e il dentista hanno passato le prime 24 ore tra coccole e confidenze
© per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy
Al "Grande Fratello", dopo l'adrenalina della prima puntata, i concorrenti stanno imparando a conoscersi. Prima di prepararsi per la notte, i casalinghi decidono di riunirsi nel salone della Casa per trascorrere ancora un po' di tempo insieme e scambiare due chiacchiere. Giulio e Benedetta seguono i discorsi abbracciati sul divano, tra sorrisi e coccole.
A prendere la parola è Donatella, che commenta ironica l'età di tutti i presenti e strappa loro un sorriso. Tuttavia, non è l'unica a catturare l'attenzione. Anche Benedetta e Giulio, seduti sul divano e avvolti nello stesso plaid, non passano inosservati: i due ascoltano divertiti la conversazione, scambiandosi sorrisi e sguardi complici.
Stupiti da questa inaspettata vicinanza, gli altri inquilini non possono fare a meno di commentare e iniziano a nutrire sospetti. "Stiamo sfruttando il calore perché abbiamo freddo", interviene Giulio cercando di evitare fraintendimenti. Anche Francesca, seduta accanto a loro, prende le loro difese. "Io sto monitorando, è tutto ok", afferma con un sorriso. Dopo la conversazione in salone, i due ragazzi decidono di spostarsi in Zona Beauty. Giulio abbraccia Benedetta e la invita a ballare un tango ma lei, sorridendo, mette un freno alla avances: "A me stai tanto simpatico, sei tanto bello, però con calma". La simpatia è sicuramente ricambiata e ci sarà tutto il tempo di approfondire la conoscenza.
La vicinanza, però, non convince tutti. Seduto in giardino con Giulia e Simone, Jonas condivide infatti le sue prime impressioni e ammette di essere rimasto infastidito da alcuni atteggiamenti. Secondo lui, nella Casa ci sono persone che hanno deciso di mettere in atto strategie ben precise per proseguire nel gioco il più a lungo possibile. "Ho visto alcuni con degli obiettivi" afferma, riferendosi in particolare a un avvicinamento improvviso tra Giulio e Benedetta durante la serata. Simone ascolta attentamente le parole del suo compagno d'avventura e commenta: “Sicuramente è strategia".
Commenti (0)