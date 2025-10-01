Stupiti da questa inaspettata vicinanza, gli altri inquilini non possono fare a meno di commentare e iniziano a nutrire sospetti. "Stiamo sfruttando il calore perché abbiamo freddo", interviene Giulio cercando di evitare fraintendimenti. Anche Francesca, seduta accanto a loro, prende le loro difese. "Io sto monitorando, è tutto ok", afferma con un sorriso. Dopo la conversazione in salone, i due ragazzi decidono di spostarsi in Zona Beauty. Giulio abbraccia Benedetta e la invita a ballare un tango ma lei, sorridendo, mette un freno alla avances: "A me stai tanto simpatico, sei tanto bello, però con calma". La simpatia è sicuramente ricambiata e ci sarà tutto il tempo di approfondire la conoscenza.