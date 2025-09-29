Al via il "Grande Fratello" targato Simona Ventura

"Grande Fratello": le immagini della prima puntata
Il reality festeggia 25 anni e riapre la porta rossa alle persone comuni
E' partita la nuova edizione di "Grande Fratello", in onda in prima serata su Canale 5 e condotta da Simona Ventura. Una stagione speciale per il reality, che celebra i 25 anni del format e rimette al centro le storie autentiche. In studio con la Ventura, per la prima volta al timone del Gf, ci sarà un panel di ex gieffini composto da Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi, pronti a commentare le vicende della Casa e a supportare i concorrenti in questa esperienza indimenticabile.
La padrona di Casa entra tra gli applausi e l'ovazione del pubblico, per celebrare quello che la Ventura definisce "il Giubileo del Grande Fratello". Dopo aver ringraziato Alfonso Signorini, il primo collegamento è con la passerella dove conosciamo la prima casalinga. Si chiama Anita ed è la resiliente del gruppo. Di professione è tatuatrice e porta dentro la Casa il suo passato difficile, ma anche tutta la sua grinta.
Mentre la prima inquilina si ambienta, la conduttrice presenta i suoi fidati opinionisti (ed ex gieffini): Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli. E' il momento dell'ingresso della spumeggiante Donatella, direttamente da Bari vecchia. A varcare la soglia con lei c'è il siriano Omer che porta nel reality tutto il suo fascino mediorientale ma anche una storia di guerra e macerie. Francesca e Simone sono madre e figlio, una coppia esplosiva. Lei non sa che parteciperà anche il ragazzo e lui ne approfitta per farle un bello scherzo.
