Al via il "Grande Fratello" targato Simona Ventura

Mentre la prima inquilina si ambienta, la conduttrice presenta i suoi fidati opinionisti (ed ex gieffini): Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli. E' il momento dell'ingresso della spumeggiante Donatella, direttamente da Bari vecchia. A varcare la soglia con lei c'è il siriano Omer che porta nel reality tutto il suo fascino mediorientale ma anche una storia di guerra e macerie. Francesca e Simone sono madre e figlio, una coppia esplosiva. Lei non sa che parteciperà anche il ragazzo e lui ne approfitta per farle un bello scherzo.