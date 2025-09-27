Ascanio Pacelli e l'amore per Katia Pedrotti: "Dopo vent'anni mi piace ancora fisicamente e di testa"

Il conduttore parla anche del ritorno al "Grande Fratello" al via dal 29 settembre su Canale 5: "Non è un trampolino di lancio ma un viaggio"
© Da video
A "Verissimo" Ascanio Pacelli ripercorre i vent'anni di matrimonio con Katia Pedrotti. I due si erano conosciuti nella casa di "Grande Fratello" 4 e oggi il conduttore si appresta a tornare nel reality show condotto da Simona Ventura, al via lunedì 29 settembre su Canale 5, nella nuova veste di commentatore insieme a Cristina Plevani e Floriana Secondi, vincitrici rispettivamente della prima e della terza edizione.
"Nella casa ho visto che Katia era diversa, semplice e incontaminata e oggi sono fortunato perché ho quello che volevo", confida l'ex gieffino giunto al sesto posto nell'edizione vinta quell'anno da Serena Garitta. Pochi mesi dopo la partecipazione al reality, il 30 aprile 2005, la coppia è convolata a nozze a Bracciano (Roma), passo decisivo per la costruzione di una famiglia che negli anni si è allargata con l'arrivo di due figli: Matilde e Tancredi.
Sul "segreto" di un matrimonio longevo che tra alti e bassi ha tagliato il traguardo dei 20 anni, Ascanio Pacelli afferma: "Katia mi piace ancora molto fisicamente e di testa, la desidero e ogni tanto le scrivo dei messaggini come fossi un ragazzino". Poi confida che un aiuto è arrivato proprio dalla convivenza forzata nella "casa più spiata d'Italia": "Al Grande Fratello ho conosciuto prima i difetti di mia moglie e ho accettato il lato peggiore della coppia".
