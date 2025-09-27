Ascanio Pacelli e l'amore per Katia Pedrotti: "Dopo vent'anni mi piace ancora fisicamente e di testa"

"Nella casa ho visto che Katia era diversa, semplice e incontaminata e oggi sono fortunato perché ho quello che volevo", confida l'ex gieffino giunto al sesto posto nell'edizione vinta quell'anno da Serena Garitta. Pochi mesi dopo la partecipazione al reality, il 30 aprile 2005, la coppia è convolata a nozze a Bracciano (Roma), passo decisivo per la costruzione di una famiglia che negli anni si è allargata con l'arrivo di due figli: Matilde e Tancredi.