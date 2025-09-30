Ottimo esordio per il primo "Grande Fratello" condotto da Simona Ventura. Il programma si è imposto come leader sul target commerciale con il 24.13% di share e 2.813.000 spettatori (20.35% di share individui). Nel corso della serata, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy, ha raggiunto picchi di 4.352.000 spettatori e del 26.32% di share. Benissimo anche tra i giovanissimi: 32.42% di share tra i 15-19enni e 28.33% di share tra i 15-34enni. Grandi numeri anche sul fronte social: #GrandeFratello è stato sul podio degli argomenti più discussi in Italia e nel mondo.