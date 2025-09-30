"Grande Fratello", i nuovi entrati festeggiano con un bagno vestiti in piscina

Giulia, Grazia, Francesco, Francesca e Simone si tuffano tenendo ancora i vestiti addosso. Inzuppati ma felici, si godono il momento. Altri concorrenti, invece, preferiscono banchettare e si siedono attorno alla tavola imbandita. Il clima è sereno, conviviale. Ricongiunto il gruppo, i concorrenti riempiono i calici e alzano i bicchieri: si brinda all'inizio di una nuova avventura. Seguiranno giorni intensi, ricchi di emozioni, conoscenze interessanti e inevitabili sorprese. L'esperienza sta per entrare nel vivo. Il pensiero va anche agli affetti che hanno lasciato fuori e Anita lancia un urlo per salutare le persone più care. Francesco, invece, ne approfitta per fare gli auguri a un suo amico. Ancora scossi dall'incredulità di trovarsi lì, i ragazzi si riuniscono per chiacchierare. Sono pronti a conoscersi e a raccontare la propria storia. Ognuno, attraverso il proprio vissuto, contribuirà a creare un'avventura indimenticabile.