"Grande Fratello", Jonas è il concorrente più enigmatico: "Chiamatemi Matteo"

Studia Scienze politiche e fa il modello il nuovo concorrente della casa del "Grande Fratello"
© Da video
"Sono Matteo Pepe, ho 24 anni, sono nato e cresciuto a Roma e sono uno studente di Scienze politiche. Tra due esami mi laureo (...) Mi ritengo una personalità forte, però Jonas è la personalità vincente". Si presenta così Matteo, ma che tutti conoscono già come Jonas. Lui è già uno dei concorrenti più chiacchierati della 25esima edizione del "Grande Fratello".
Ha varie personalità e anche diversi interessi. Oltre agli studi fa "il modello da quattro anni - spiega - è una cosa che mi appassiona molto di più". Al suo sé più estroverso e vivo ha dato un nome: "Jonas è la parte vera di me, quella che vorrò mostrare all'interno della Casa".
"Io sono estremo, sensibile, emotivo, estroverso, forte, determinato, testardo - racconta il nuovo casalingo - Sono del segno zodicale del Leone, però mi sento molto di più una capra: finché non sfondo il muro continuo a tirare 'ste capocciate". Si descrive come una persona competitiva e misteriosa: "Grande fratello, ti risulto troppo enigmatico? Beh, questo sono io. Daje!"
