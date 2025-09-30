"Grande Fratello", Jonas è il concorrente più enigmatico: "Chiamatemi Matteo"

"Sono Matteo Pepe, ho 24 anni, sono nato e cresciuto a Roma e sono uno studente di Scienze politiche. Tra due esami mi laureo (...) Mi ritengo una personalità forte, però Jonas è la personalità vincente". Si presenta così Matteo, ma che tutti conoscono già come Jonas. Lui è già uno dei concorrenti più chiacchierati della 25esima edizione del "Grande Fratello".