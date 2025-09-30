Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
2025
Edizione 2025Edizione 2024Edizione 2023Edizione 2022Edizione 2021Edizione 2020Edizione 2019
Dal "Grande Fratello"

"Grande Fratello", Omer e la fuga dalla Siria: "La bomba ha eliminato tutta la nostra storia, il mio passato"

Dalla Siria alla Valtellina, "l'uomo dalle mille vite" entra nella Casa 

30 Set 2025 - 00:20
© Da video

© Da video

"Era il 15 di agosto, la mia mamma preparava la colazione. Ho sentito l'elicottero, ho detto alla mia famiglia che dovevamo uscire dalla casa. Un minuto dopo è arrivata la prima bomba nella casa mia. La bomba ha eliminato tutta la nostra storia, il mio passato. Per fortuna è iniziata un'altra vita, un'altra storia nel paese splendido che è l'Italia". Omer Elomari, il nuovo concorrente del "Grande Fratello", ha una storia tutt'altro che semplice ed entra nella casa più spiata d'Italia con un bagaglio di esperienze molto particolare.

Ribattezzato da Simona Ventura "l'uomo dalle mille vite" Omer ha 26 anni, viene dalla Siria e ora vive in Valtellina. "Sono dovuto crescere in fretta - racconta nella clip mostrata durante la prima puntata del GF -. Ho 26 anni sì, ma ho già vissuto tante vite prima di arrivare qua". "La mia famiglia stava benissimo in Siria, fino a che è scoppiata la guerra, avevo 11 anni - continua -. E a volte quando ci penso dal passato mio non ci credo nemmeno come mi sono salvato". Adesso si è rifatto una vita in Italia. Fa il consulente aziendale ed è cresciuto nelle palestre con suo padre, che è allenatore di Muay Thai. Si dice un uomo "romantico in modo elegante": "Mi piacciono molto le donne. Dipende dalla donna, se lei piace giocare, sono giocatore". Su queste note inizia la sua avventura nella 25esima edizione del "Grande Fratello".

grande fratello
simona ventura

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri