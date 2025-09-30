"Grande Fratello", Omer e la fuga dalla Siria: "La bomba ha eliminato tutta la nostra storia, il mio passato"

Ribattezzato da Simona Ventura "l'uomo dalle mille vite" Omer ha 26 anni, viene dalla Siria e ora vive in Valtellina. "Sono dovuto crescere in fretta - racconta nella clip mostrata durante la prima puntata del GF -. Ho 26 anni sì, ma ho già vissuto tante vite prima di arrivare qua". "La mia famiglia stava benissimo in Siria, fino a che è scoppiata la guerra, avevo 11 anni - continua -. E a volte quando ci penso dal passato mio non ci credo nemmeno come mi sono salvato". Adesso si è rifatto una vita in Italia. Fa il consulente aziendale ed è cresciuto nelle palestre con suo padre, che è allenatore di Muay Thai. Si dice un uomo "romantico in modo elegante": "Mi piacciono molto le donne. Dipende dalla donna, se lei piace giocare, sono giocatore". Su queste note inizia la sua avventura nella 25esima edizione del "Grande Fratello".