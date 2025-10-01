"Grande Fratello", Donatella fa commuovere le coinquiline: "Vi auguro di trovare l'amore che ho per mio marito"

Per le casalinghe del "Grande Fratello" è già tempo di confidenze sulle faccende di cuore
"Io vi auguro di trovare quest'amore che ho io per mio marito, specialmente a voi piccoline. Vi auguro quell'amore perché poi una volta che entra questo sole non avete più malesseri". Trattiene a malapena le lacrime Donatella mentre parla del grande amore per il marito Andrea alle coinquiline, in un momento di intimità tra ragazze nella casa del "Grande Fratello".
Le confidenze iniziano con l'esperienza di Francesca, che dopo aver scoperto il tradimento del suo ex compagno - e padre dei suoi due figli, tra cui Simone - ora ha cambiato vita. "Ho degli amici, faccio trekking, vado a ballare con le amiche - racconta -. Eppure non mi sento che io a loro tolgo qualcosa. In realtà forse aggiungo qualcosa, perché se io sono una mamma felice automaticamente loro sono felici".
Ma per Donatella la libertà e la felicità sono da ricercarsi proprio nelle relazioni familiari: "Anche io ho tanti amici però rendo partecipe la mia famiglia", dice. E nel parlare dell'amore per Andrea fa commuovere tutte. Anita e Giulia ascoltano con attenzione, mentre a Francesca questo tema tocca corde sensibili: "È raro e forse lo trovi ma poi non ce l'hai più... può succedere, no?" dice con le lacrime agli occhi mentre Giulia la consola. "Andrea in 31 anni non l'ho visto mai piangere, l'ho visto piangere il giorno in cui Simona ce l'ha comunicato - continua Donatella - Mio marito aveva lacrime di gioia: 'Te lo meriti'. Tu pensa che poi per sdrammatizzare dissi a Davide: 'Neanche quando siete nati voi tuo padre si è messo a piangere'". E poi non riesce a trattenere un singhiozzo di nostalgia: "Lo sapevo che doveva essere dura senza di loro".
