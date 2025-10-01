"Grande Fratello", Donatella fa commuovere le coinquiline: "Vi auguro di trovare l'amore che ho per mio marito"

Ma per Donatella la libertà e la felicità sono da ricercarsi proprio nelle relazioni familiari: "Anche io ho tanti amici però rendo partecipe la mia famiglia", dice. E nel parlare dell'amore per Andrea fa commuovere tutte. Anita e Giulia ascoltano con attenzione, mentre a Francesca questo tema tocca corde sensibili: "È raro e forse lo trovi ma poi non ce l'hai più... può succedere, no?" dice con le lacrime agli occhi mentre Giulia la consola. "Andrea in 31 anni non l'ho visto mai piangere, l'ho visto piangere il giorno in cui Simona ce l'ha comunicato - continua Donatella - Mio marito aveva lacrime di gioia: 'Te lo meriti'. Tu pensa che poi per sdrammatizzare dissi a Davide: 'Neanche quando siete nati voi tuo padre si è messo a piangere'". E poi non riesce a trattenere un singhiozzo di nostalgia: "Lo sapevo che doveva essere dura senza di loro".