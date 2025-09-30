"Grande Fratello", le prime confidenze di Grazia: "Ecco perché non ho fatto un figlio col mio ex"

Grazia, Simone e Francesco si aprono sulle relazioni passate mentre si preparano alla prima notte nella casa del "Grande Fratello"
© Da video
La prima notte nella casa del GF si apre all'insegna di piccole confessioni. È Grazia Kendi la prima a sbottonarsi sul tema relazioni sentimentali, anche se inizialmente prova a fare resistenza: "Vi prego di non aprire l'argomento relazioni perché poi ci arriveremo, piano, con calma...". Poi, stuzzicata da Simone mentre si preparano per andare a dormire, inizia ad aprirsi: "Pensavo che ci avrei fatto un figlio biondo con gli occhi azzurri", dice, parlando di una delle ultime relazioni che ha avuto, durata tre anni. Poi scherza: "Ma tanto che ce frega, che ce importa, siamo al Grande Fratello! E quanti ci staranno invidiando in questo momento!".
Grazia attacca bottone anche con Francesco, con il quale si confronta sul tema convivenza. "Il mio ex fidanzato era pugliese, era di Castellaneta - racconta -, ci siamo conosciuto quando lavoravamo a Malta, nello stesso ristorante, e poi siamo andati a convivere". Per Francesco quello della convivenza è un tema piuttosto delicato: "Dopo due mesi non ce la facevo più", dice lui. Una relazione di quattro anni e mezzo è terminata poco dopo aver iniziato a convivere. "È tosta, perché stai h24 con una persona..." si sfoga. Ma per Grazia il punto non è tanto il tempo trascorso insieme ma la mancanza di intesa: "Se non sei veramente complice è tosta, ti scanni dalla mattina alla sera".
È l'ultima relazione, però, quella di cui Grazia parla con maggior rammarico. "Tre anni insieme e poi era diventata un po' piatta. Io innamoratissima, lui anche, per carità. L'amore non è mai mancato. Il discorso era che quando sei complementare ma fino a un certo punto è difficile poi fare un passo in più", racconta. "Eravamo arrivati a un certo punto che lui aveva smesso di darmi qualsiasi tipo di attenzione e io ero diventata un macigno attaccato alle caviglie - ammette - Lui camminava con me attaccata sotto, che non mi staccavo".
Commenti (0)