"Grande Fratello", le prime confidenze di Grazia: "Ecco perché non ho fatto un figlio col mio ex"

Grazia attacca bottone anche con Francesco, con il quale si confronta sul tema convivenza. "Il mio ex fidanzato era pugliese, era di Castellaneta - racconta -, ci siamo conosciuto quando lavoravamo a Malta, nello stesso ristorante, e poi siamo andati a convivere". Per Francesco quello della convivenza è un tema piuttosto delicato: "Dopo due mesi non ce la facevo più", dice lui. Una relazione di quattro anni e mezzo è terminata poco dopo aver iniziato a convivere. "È tosta, perché stai h24 con una persona..." si sfoga. Ma per Grazia il punto non è tanto il tempo trascorso insieme ma la mancanza di intesa: "Se non sei veramente complice è tosta, ti scanni dalla mattina alla sera".