"Grande Fratello", primi battibecchi in cucina e malumori dopo una notte... "movimentata"

Al risveglio, dopo una notte movimentata, Grazia raduna i concorrenti e lamenta di non aver apprezzato gli schiamazzi, ma ancora di più il gioco fatto durante la notte. "La notte ho bisogno di riposo, voglio dormire, e credo che dobbiate farlo anche voi" chiarisce la ragazza, ma Giulio trova che questo atteggiamento sia eccessivo, tutti erano coinvolti in un gioco, sono i primi giorni, c'è un po' di adrenalina. Forse andrebbero migliorati i modi, questa è pur sempre una convivenza e non c'è bisogno di esagerare. Parlando di maniere e di atteggiamenti, Giulio contesta a Grazia di essere stata eccessiva nelle sue lamentele.

"Se i modi sono sbagliati chiedo scusa, ma la Casa è grande, potete andare a giocare in altre stanze" afferma la ragazza. "Potevi dire che eri stanca" controbatte Giulio e Grazia spiega: "L'ho detto mille volte, se ho sbagliato i modi chiedo scusa, ma tutto il resto non lo rimangio".

Secondo il concorrente, però, Grazia nasconde dell'ipocrisia: "Se cominci un gioco non è che questo può finire solo perché tu decidi di andare a dormire", la ragazza sottolinea che la maggior parte delle persone si stava rimettendo a letto, ma i fatti sembrano essersi svolti diversamente secondo il dentista e altri concorrenti, come Omer che ribadisce che bisogna porsi in maniera differente.