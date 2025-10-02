"Grande Fratello", primi battibecchi in cucina e malumori dopo una notte... "movimentata"

Il clima di affiatamento tra gli inquilini della Casa mostra le prime crepe
Al "Grande Fratello", tra battibecchi in cucina e malumori del mattino è giù tempo di tensioni. A minare il clima goliardico e di affiatamento tra gli inquilini è stata la battaglia di cuscini che si è svolta nella notte e che non è stata gradita da tutti. Il mattino seguente, al risveglio, Grazia Kendi e Matteo Azzali aprono un confronto con gli inquilini, che si trovano a discutere in maniera accesa. Anche in cucina gli umori non sono pacifici. Durante la preparazione del pranzo infatti Donatella e Giulia discutono sulle loro abitudini alimentari, ma Grazia si sente chiamata in causa e tra le tre si accende un piccolo battibecco.
Al risveglio, dopo una notte movimentata, Grazia raduna i concorrenti e lamenta di non aver apprezzato gli schiamazzi, ma ancora di più il gioco fatto durante la notte. "La notte ho bisogno di riposo, voglio dormire, e credo che dobbiate farlo anche voi" chiarisce la ragazza, ma Giulio trova che questo atteggiamento sia eccessivo, tutti erano coinvolti in un gioco, sono i primi giorni, c'è un po' di adrenalina. Forse andrebbero migliorati i modi, questa è pur sempre una convivenza e non c'è bisogno di esagerare. Parlando di maniere e di atteggiamenti, Giulio contesta a Grazia di essere stata eccessiva nelle sue lamentele.
"Se i modi sono sbagliati chiedo scusa, ma la Casa è grande, potete andare a giocare in altre stanze" afferma la ragazza. "Potevi dire che eri stanca" controbatte Giulio e Grazia spiega: "L'ho detto mille volte, se ho sbagliato i modi chiedo scusa, ma tutto il resto non lo rimangio".
Secondo il concorrente, però, Grazia nasconde dell'ipocrisia: "Se cominci un gioco non è che questo può finire solo perché tu decidi di andare a dormire", la ragazza sottolinea che la maggior parte delle persone si stava rimettendo a letto, ma i fatti sembrano essersi svolti diversamente secondo il dentista e altri concorrenti, come Omer che ribadisce che bisogna porsi in maniera differente.
Benedetta e Anita sono dalla parte dei due uomini, chiarendo che la battaglia di cuscini è stato un momento di ilarità comune che poi si è spento nella calma. Tuttavia, sembra molto pesante lamentarsi alla prima occasione. Francesca e Donatella cercano di sedare gli animi, ma Matteo tuona: "Ho bisogno di fare un discorso serio, la mia vita è fatta di ordine e di regole, non mi vedrete mai fare cori e cuscinate. La disciplina è importante" inizia l'uomo che chiede calma, soprattutto la notte "Ci vogliono delle regole". Il discorso del pugile è molto semplice: non bisogna esagerare. Lui andrà a letto presto, si sveglierà presto e vorrebbe che i suoi spazi vengano rispettati: la notte è fatta per il riposo.
Le parole di Matteo sembrano essere molto dure, soprattutto per Anita che chiede un po' di moderazione. C'è un clima goliardico, il gruppo sembra essere molto affiatato, c'è un'aria di divertimento, non sarebbe corretto spegnere l'entusiasmo con tanta chiusura. Anche Giulio si ritrova nelle parole della coinquilina e, secondo il suo parere, bisognerebbe disinnescare questo clima di discussione. Benedetta e Giulia sono dalla parte dei due ragazzi e trovano che un gioco di cuscini non sia qualcosa di tanto grave: "Ci sta la serietà, ma ci vuole anche del divertimento" spiega la modella e aggiunge che la leggerezza è utile alla convivenza tanto quanto le confidenze e le emozioni.
"Ognuno deve rispettare i tempi e gli spazi degli altri" conclude Donatella, cercando di unire nella conciliazione i diversi pareri dei coinquilini, i quali si ripromettono di rimodulare le proprie interazioni per una pace comune.Dopo il confronto in cucina fra tutti gli inquilini, Giulio e Grazia si ritagliano un momento privato in giardino per spazzare via il malcontento per la discussione che li ha visti protagonisti. La ragazza si scusa nuovamente per i toni e modi utilizzati e il dentista apprezza questa sincerità, ma sente di doverle dare dei consigli: "Da quando sono piccolo mi hanno sempre accusato di essere impulsivo, ti capisco benissimo" spiega con calma "Stiamo cercando di costruire qualcosa tutti insieme, cerchiamo di mantenere la calma".
Grazia sottolinea di essere dispiaciuta, ma il poco sonno la rende nervosa, vedendo i coinquilini ancora con i cuscini in mano l'ha portata a discutere. Il ragazzo trova che le reazioni della sua coinquilina, così come quella di Francesco e Matteo siano state eccessive, benché comprensibili. Entrambi sperano che questa discussione non abbia creato una frattura nella Casa e che l'animo di pace non sparisca fra loro.
Mentre nel salone della Casa alcuni inquilini si dedicano alla compilazione della lista della spesa, Donatella e Giulia si dirigono in cucina e decidono di organizzarsi per il pranzo. Donatella vorrebbe preparare dei piatti piuttosto conditi e, stranita dal fatto che molti concorrenti preferiscano mangiare pietanze più leggere, pone una domanda a Giulia: “Ma tu mangi sempre così scondito?”, le chiede.
Giulia la rassicura: “Io senza aglio e cipolla non riesco a mangiare. Senza soffritto, il sugo non lo mangio” dice, spiegando le abitudini culinarie della sua famiglia. Donatella si sente sollevata e, certa del fatto che le polpette debbano essere preparate con spezie varie, lo fa presente anche a Francesca.
Nel frattempo, Grazia, pur essendo nel salone della Casa, origlia la conversazione e, essendosi sentita chiamata in causa, ribadisce le sue preferenze, ma afferma infastidita: “Mettete la cipolla, tanto la mangio lo stesso”. Donatella si mostra disponibile, disposta a prepararle un piatto che possa soddisfare i suoi gusti, le dice: “Te le facciamo senza la cipolla”. Grazia, però, si mostra infastidita. Non volendo causare problemi, però, esclama: “A me hanno insegnato ad adattarmi. Mettete la cipolla, mi adatterò. Fate i sughi, i soffritti. Io mi adatto”. “La cipolla non la prediligo, ma posso mangiare anche con la cipolla” prosegue poi.
Dispiaciuta per il malinteso che si è venuto a creare, Giulia prova a tranquillizzare la sua coinquilina: “Io non sapevo che tu non mangiassi la cipolla. Stavamo parlando delle mie origini”. “Perché te la prendi così?” le chiede poi, stranita dalla sua reazione.
“È da mezzora che state parlando della stessa cosa” ribatte la ragazza, “Non è che non dovete metterla per una persona. Mettiamola, mi adatterò”. “Ma stiamo litigando per una cipolla? Fate le cose come le fate voi, io mi adatto”.
Infastidita, Grazia si dirige in giardino e continua a lamentarsi per il fatto che si stia insistendo troppo sull'argomento. Volendo risolvere l'incomprensione, Giulia decide di raggiungerla e, ancora una volta, prova a darle spiegazioni per evitare malintesi.“Tu non c'entri niente. Non ce l'ho con te” ribatte Grazia, tranquillizzandola. Ribadisce di essersi infastidita solo perché si è sentita chiamata in causa. Non volendo più discutere per questioni futili, però, conclude: "Il mio discorso è già finito e non era nemmeno riferito a te". Sebbene la questione si sia già risolta, nella Casa più spiata d'Italia il clima inizia già a scaldarsi. Come proseguirà la convivenza tra gli inquilini?
