Al "Grande Fratello" Giulia si confronta con Omer

Il gioco "Tappabuchi" offre anche ai concorrenti la possibilità di passare dei momenti più intimi. Alcuni inquilini, approfittando dell'occasione, chiariscono i dubbi e si confrontano. Giulia si ritrova faccia a faccia con Omer, si sente in dovere di dare delle spiegazioni per la sua improvvisa distanza. "Ho notato che posso piacere a te come persona" spiega Giulia. Omer non nega e riconosce in lei una serie di qualità apprezzabili, d'altronde Giulia è "bella, divertente, buona".