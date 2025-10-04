Temendo che si possa legare a lei, la ragazza ha deciso di allontanarsi dal siriano
Al "Grande Fratello" Giulia si confronta con Omer. Temendo che si possa legare a lei, la ragazza ha deciso di prendere le distanze dal siriano. "Se io mi allontano è perché ho paura che l'altra persona faccia un passo nei miei confronti" confessa.
Il gioco "Tappabuchi" offre anche ai concorrenti la possibilità di passare dei momenti più intimi. Alcuni inquilini, approfittando dell'occasione, chiariscono i dubbi e si confrontano. Giulia si ritrova faccia a faccia con Omer, si sente in dovere di dare delle spiegazioni per la sua improvvisa distanza. "Ho notato che posso piacere a te come persona" spiega Giulia. Omer non nega e riconosce in lei una serie di qualità apprezzabili, d'altronde Giulia è "bella, divertente, buona".
Giulia spiega di essere cambiata nei confronti di Omer proprio per il timore che possano crearsi dei fraintendimenti. La ragazza ha paura che l'uomo possa legarsi sentimentalmente a lei. Ma il siriano la frena: "Non è così facile, per me, legarmi a qualcuno". Giulia mette un punto su Omer. La loro relazione non sembra destinata a trasformarsi in un legame più profondo.
Giulia festeggia i suoi primi 20 anni nella Casa. Palloncini e orsetti decorano la stanza mentre i giovani la accolgono urla e applausi. La modella si scioglie in un pianto liberatorio. Le amiche la incoronano con un festoso cerchietto e una fascia da miss, poi le regalano un orsetto di peluche pieno di dediche. La festa si sposta in giardino per il taglio della torta: un buonissimo tiramisù. Si aprono le danze e i ragazzi si scatenano sulle scalette e sul prato. Giulia è la regina, incanta tutti. Omer compreso.
