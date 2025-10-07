Dopo la diretta della seconda puntata i due "casalinghi" sono stati protagonisti di un serrato confronto
Durante la seconda puntata del "Grande Fratello" si è discusso della rabbia e del dolore di Grazia, che incalzata da Domenico ha fatto una rivelazione shock, a 8 anni ha subìto degli abusi sessuali. Dopo la diretta i due "casalinghi" si sono confrontati e il napoletano, che ha una bimba piccola, le ha chiesto scusa: "Non volevo entrare nel tuo personale".
Al termine della puntata i due hanno deciso di ritagliarsi un momento per confrontarsi in tranquillità. Domenico ha confessato di averla nominata solo perché, come già detto più volte, ha percepito da parte sua poca collaborazione e uno scarso spirito di gruppo. "Per quanto riguarda la tua storia, mi dispiace", ha aggiunto. E Grazia lo ha tranquillizzato: "Mi dispiace essere esplosa, non sono una che se la prende e che si lega le cose al dito". E poi ammette di aver reagito in quel modo poiché si è sentita attaccata e sminuita. Domenico così le chiede scusa: "Non volevo andare nel tuo personale perché io non ti conosco, giudico quello che ho visto nella Casa".
Più tardi anche Grazia e Giulia si affrontano in un breve faccia a faccia. Grazia cerca subito un confronto dopo averla definita una "miracolata": "Scusa, non volevo dire quella cosa con cattiveria". Giulia la rassicura: "Non sono una persona che si lega le cose al dito, ti voglio bene, ci tengo". Grazia dice di essere stata fraintesa e, dispiaciuta, le ribadisce: "Ho sbagliato".
