Al termine della puntata i due hanno deciso di ritagliarsi un momento per confrontarsi in tranquillità. Domenico ha confessato di averla nominata solo perché, come già detto più volte, ha percepito da parte sua poca collaborazione e uno scarso spirito di gruppo. "Per quanto riguarda la tua storia, mi dispiace", ha aggiunto. E Grazia lo ha tranquillizzato: "Mi dispiace essere esplosa, non sono una che se la prende e che si lega le cose al dito". E poi ammette di aver reagito in quel modo poiché si è sentita attaccata e sminuita. Domenico così le chiede scusa: "Non volevo andare nel tuo personale perché io non ti conosco, giudico quello che ho visto nella Casa".