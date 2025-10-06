"Grande Fratello 2025", il racconto della seconda puntata in tempo reale

In prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con "Grande Fratello", il reality show condotto da Simona Ventura. Con lei, in studio, Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Prima settimana piena di allegria e divertimento nella Casa, ma questi pochi giorni sono anche bastati per far emergere le prime tensioni e i primi conflitti. Nella puntata di stasera sarà, inoltre, approfondito il rapporto tra Francesca e il figlio Simone: una madre che, dopo la separazione, si è dovuta rimboccare le maniche per ricostruire il proprio equilibrio insieme a quello di tutta la famiglia. Si parlerà anche di Anita, una ragazza dal look rock che, però, nasconde dolcezza e fragilità. Ci sarà spazio anche per le prime nomination che sveleranno in maniera inequivocabile antipatie e simpatie. Infine, l'equilibrio del gruppo sarà messo alla prova dagli ingressi di nuovi concorrenti, ai quali, il Grande Fratello riserverà subito una sorpresa che sa più di imprevisto.