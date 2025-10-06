"Grande Fratello 2025", il racconto della seconda puntata in tempo reale

Seconda puntata con il reality condotto da Simona Ventura, si discute delle prime tensioni nella Casa e sono in arrivo nuovi ingressi
In prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con "Grande Fratello", il reality show condotto da Simona Ventura. Con lei, in studio, Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Prima settimana piena di allegria e divertimento nella Casa, ma questi pochi giorni sono anche bastati per far emergere le prime tensioni e i primi conflitti. Nella puntata di stasera sarà, inoltre, approfondito il rapporto tra Francesca e il figlio Simone: una madre che, dopo la separazione, si è dovuta rimboccare le maniche per ricostruire il proprio equilibrio insieme a quello di tutta la famiglia. Si parlerà anche di Anita, una ragazza dal look rock che, però, nasconde dolcezza e fragilità. Ci sarà spazio anche per le prime nomination che sveleranno in maniera inequivocabile antipatie e simpatie. Infine, l'equilibrio del gruppo sarà messo alla prova dagli ingressi di nuovi concorrenti, ai quali, il Grande Fratello riserverà subito una sorpresa che sa più di imprevisto.
Gli inquilini hanno vissuto una settimana ricca di divertimento, ma Matteo la pensa diversamente. Durante la notte i casalinghi hanno dato vita a una vera e propria battaglia a colpi di cuscini, e il pugile ha manifestato tutto il suo fastidio definendoli "bestie" e "pagliacci". Prole dure che non sono piaciute ai ragazzi. 2Siamo qui per divertirci e non ci piace essere apostrofati così". Matteo però chiarisce: "Non volevo offendere nessuno, ho solo chiesto di divertirsi in altre stanze della casa di notte". Matteo chiede ai ragazzi di nominarlo ma la presentatrice Simona Ventura lo bacchetta: "Sei un pugile e devi combattere".
Tra Benedetta e Giulio sembra essere nata fin da subito un’attrazione particolare e nella Casa nascono i primi dubbi. La "coppia" fa storcere il naso ai casalinghi. C'è chi sostiene che Giulio voglia farsi notare e chi invece che ci abbia provato con tutte nella prima settimana nella Casa. "Ho provato a non limitarmi proprio per non sembrare costruito", spiega il ragazzo. "Sento le unghie sul vetro", replica Simona Ventura. Dal canto suo Benedetta sottolinea: "Quello che ho fatto lo rifarei.. Che c’avesse provato con tutti l’avevo capito". E Anita le dà ragione. "Per me provare con una persona è altro", si giustifica però Giulio. Cristina Plevani sintetizza: "Giulio è un paragnaus!". Floriana Secondi invece lo difende: "Ha tanto da dare, spero che il pubblico non lo penalizzi per questa sciocchezzuola".
