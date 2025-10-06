Dopo essersi avvicinato a Benedetta il dentista ci prova con la tatuatrice, ma riceve un due di picche
Al "Grande Fratello" Giulio ha già cambiato "preda". Dopo un iniziale avvicinamento a Benedetta, ora il dentista ha ammesso di essere attratto da Anita. Durante un gioco di gruppo tenta infatti un timido approccio, ma la ragazza rispedisce al mittente le avances. "Mai, né qui dentro né fuori", replica lapidaria la ragazza.
Durante la serata i ragazzi si riuniscono in salotto per giocare al classico "Obbligo o verità", che si rivela ancora una volta un momento chiave nella Casa. Risposta dopo risposta, vengono infatti svelate le vere intenzioni di ciascuno e i sentimenti nascosti dei concorrenti. A essersi preso la scena in questi primi giorni di convivenza è stato Giulio. Inizialmente mostrava interesse per Benedetta, ma durante il gioco emerge un cambiamento di rotta.
A provocarlo è Simone, con una domanda diretta: "Questa donna che vorresti cascasse nelle tue grinfie… è Anita?". Il diretto interessato non si tira indietro e risponde con un cauto "Può essere". Pressato dalla curiosità del gruppo, confessa che gli piace Anita, ma suggerisce di conoscerla fuori dalla Casa per evitare errori del passato. Quando la questione arriva ad Anita, la sua risposta è categorica. "Mai, né dentro né fuori" afferma la ragazza, smorzando sul nascere ogni ipotesi di interesse.
Una volta concluso il gioco, il tema si sposta in giardino, dove i concorrenti discutono di Giulio, assente in quel momento. Anita prende subito posizione, sottolineando che, dopo aver dormito con un'altra ragazza, il dentista non può venirle a dire "Sei la mia persona". Sottolinea poi di non voler intraprendere una relazione nella Casa, ma di volersi concentrare sul suo percorso personale. Se e quando si innamorasse, avrebbe il coraggio di dirlo apertamente ma non vorrebbe legarsi a qualcuno in un contesto televisivo. Su Giulio, poi, ha le idee chiare: lo definisce "costruito" e dal suo punto di vista non bisognerebbe dormire con una persona per cui non si prova un reale interesse.
A questo punto la discussione si sposta sul legame tra Giulio e Benedetta. Matteo osserva che, mentre due persone attratte l'una dall'altra dovrebbero potersi conoscere liberamente, in questo caso le due parti non sono in equilibrio: Benedetta si sarebbe lasciata andare con leggerezza, mentre Giulio è più preoccupato delle conseguenze. La conversazione si conclude con una riflessione di Anita che trova consenso tra i presenti: prima di avvicinarsi a una nuova persona, è fondamentale avere il coraggio di chiarire ciò che è rimasto in sospeso.
