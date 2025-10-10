Logo Tgcom24
Speciale Grande Fratello
cinque nuovi concorrenti

Al "Grande Fratello" i 'tuguriati' si uniscono ai casalinghi

Gli ultimi arrivati Mattia, Bena, Rasha, Flaminia e Ivana entrano nella Casa 

10 Ott 2025 - 10:18
© Da video

© Da video

La Casa del "Grande Fratello" ha accolto gli ultimi cinque concorrenti e i casalinghi sono così al completo. Finora Mattia, Bena, Rasha, Flaminia e Ivana avevano vissuto nel tugurio, ma ora possono ricongiungersi con gli altri compagni di avventura. Dopo la visita a sorpresa di Benedetta e Francesco per l'aperitivo, ora è giunto il momento di iniziare la convivenza.

Bena e Mattia entrano al Grande Fratello

 Bena e Mattia (che nei giorni scorsi si è aperto sul complicato rapporto con il padre) sono i primi a fare le valigie. "Il Grande Fratello ha deciso che la vostra permanenza nel Tugurio sta per terminare. Bena e Mattia, sarete i primi concorrenti a rientrare in Casa. Flaminia, Ivana e Rasha, per il momento dovrete rimanere in Tugurio", legge ad alta voce Mattia. Rasha, Flaminia e Ivana si congratulano con loro, mentre i ragazzi ringraziano il Grande Fratello per questa possibilità. Non perdono tempo e si mettono subito a preparare le valigie, poi salutano emozionati le compagne e varcano la porta rossa.

L'accoglienza dei casalinghi

 Nel frattempo, i casalinghi vengono bloccati da un Freeze e all'improvviso si vedono spuntare davanti Mattia e Bena. Non appena il Freeze finisce, tutti si buttano verso i nuovi arrivati e parte un festoso trenino che si snoda per la Casa, guidato da Jonas. Bena si butta subito in piscina, seguito da Mattia che viene lanciato dagli altri. Intanto nel Tugurio, Flaminia, Rasha e Ivana osservano la scenetta, sperando di poterli raggiungere presto. Il loro momento arriva più tardi, in serata, quando Ivana annuncia la decisione presa dal Grande Fratello: possono entrare anche loro nella Casa e unirsi al resto del gruppo.

La Casa del Grande Fratello al completo

  Rasha, Ivana e Flaminia si mettono a correre, provando a prendere tutte le loro cose in meno tempo possibile. Ivana propone anche di portare qualche cadeau per i loro compagni di avventura. "Mi sta scoppiando il cuore perché sono emozionata" esclama, felice di poter conoscere tutti i concorrenti. Il tempo sta per scadere e le ragazze si precipitano nella Casa. Ad accoglierle però trovano un silenzio tombale: i casalinghi sono stati nuovamente immobilizzati da un Freeze. Allo scadere del Freeze anche le ragazze vengono accolte con entusiasmo, tra baci e abbracci. Francesco non perde tempo e invita subito Rasha a ballare.

