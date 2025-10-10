Al "Grande Fratello" i 'tuguriati' si uniscono ai casalinghi

Bena e Mattia (che nei giorni scorsi si è aperto sul complicato rapporto con il padre) sono i primi a fare le valigie. "Il Grande Fratello ha deciso che la vostra permanenza nel Tugurio sta per terminare. Bena e Mattia, sarete i primi concorrenti a rientrare in Casa. Flaminia, Ivana e Rasha, per il momento dovrete rimanere in Tugurio", legge ad alta voce Mattia. Rasha, Flaminia e Ivana si congratulano con loro, mentre i ragazzi ringraziano il Grande Fratello per questa possibilità. Non perdono tempo e si mettono subito a preparare le valigie, poi salutano emozionati le compagne e varcano la porta rossa.