"Grande Fratello", Mattia e la scoperta del tradimento in famiglia: "A 11 anni ho detto a mamma: 'Papà deve andare fuori di casa'"

Il nuovo casalingo si racconta insieme a Ivana e Flaminia nel Tugurio

08 Ott 2025 - 12:41
© Da video

© Da video

"Trovai delle chat. Lo comunicai alla mamma e le feci: 'Papà deve andare fuori di casa'". In un momento di prime confidenze nel Tugurio del "Grande Fratello", Mattia si apre sulla sua vita privata con Flaminia e Ivana e racconta di quando a 11 anni ha scoperto il tradimento del padre nei confronti di sua madre.

Racconta del bel rapporto con sua mamma e del fatto che vivono da soli dopo la separazione dei suoi genitori. I problemi in famiglia, dice, sono iniziati quando suo padre ha chiuso la carriera nel tennis. Si trattava di un problema reale: non avevano un lavoro che garantisse un'entrata economica. "La goccia che ha fatto traboccare il vaso fu quando feci Facebook a mio padre - racconta Mattia - e trovai delle chat".

Mattia rivela che lui e il papà non si sono mai allontanati nel corso degli anni, nonostante la loro separazione e la sua delusione nei suoi confronti. "Per me papà è sempre stato l'eroe", riporta lui. Flaminia gli chiede se suo padre avesse mai riconosciuto i suoi errori, ma Mattia confessa che di questa situazione non hanno mai parlato perché la scusante da parte di suo padre era sempre: "Non ti intromettere perché sei piccolo". Il ragazzo lamenta il fatto che ancora oggi si ritrovi a fare da mediatore tra i suoi genitori perché non parlano, nonostante abitino uno sopra l'altro. Col passare dei giorni scopriremo che c'è molto più dietro le sue parole... la vera storia di Mattia è appena cominciata.

