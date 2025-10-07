"Grande Fratello", le nomination della seconda puntata: Matteo, Omer e Giulio

Giulio invece ha fatto parlare di sé per via dei suoi comportamenti con le ragazze. All'inizio sembrava ci fosse un'intesa con Benedetta, con la quale ha anche dormito insieme (i due dicono che c'è stato solo un "mezzo bacio"). Per poi dedicare le sue attenzioni anche ad altre persone nelle giornate seguenti. Anita lo ha definito un "provolone", raccontando di essere stata indicata da Giulio come "il suo prototipo di donna". L'atteggiamento non è piaciuto ad alcuni concorrenti, per questo è stato nominato. Omer, invece, è stato un vero e proprio "colpo di scena", come specifica Simona Ventura, anche se c'è chi - come Jonas - lo ha reputato distaccato e incapace di aprirsi con gli altri. Gli equilibri della casa, dunque, iniziano a vacillare. Anche perché nella puntata del 6 ottobre sono entrati anche gli ultimi 5 concorrenti: Mattia, Rasha, Omar detto "Bena, Flaminia e Ivana.