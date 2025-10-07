Logo Tgcom24
"Grande Fratello", le nomination della seconda puntata: Matteo, Omer e Giulio

Chi sono i nominati della seconda puntata del reality condotto da Simona Ventura

07 Ott 2025 - 01:29
Matteo, Omer e Giulio sono i tre nominati della seconda puntata del "Grande Fratello". Anche se Matteo è stato al centro delle discussioni della settimana e Giulio è stato tra i più chiacchierati della Casa (per via dei suoi modi di fare da "provolone", come ha detto Anita), Omer è stato un vero e proprio colpo di scena. Gli immuni (scelti dal televoto) dalle nomination, sono in ordine casuale: Domenico, Anita e Donatella.

Matteo

 Durante la puntata è stata ripercorsa la settimana precedente della casa più spiata d'Italia. I casalinghi e le casalinghe si sono confrontati su vari temi, come la pulizia, le relazioni. A volte si sono confidati, altre volte sfogati e qualche volta ci sono stati veri e propri litigi. Durante alcuni diverbi, Matteo è emerso come la persona più intransigente e più votata alla disciplina, per questo ha chiesto ai suoi coinquilini maggiore rispetto gli uni degli altri. I suoi modi, però, sono stati reputati poco delicati da alcune persone all'interno della casa. 

Giulio e Omer

 Giulio invece ha fatto parlare di sé per via dei suoi comportamenti con le ragazze. All'inizio sembrava ci fosse un'intesa con Benedetta, con la quale ha anche dormito insieme (i due dicono che c'è stato solo un "mezzo bacio"). Per poi dedicare le sue attenzioni anche ad altre persone nelle giornate seguenti. Anita lo ha definito un "provolone", raccontando di essere stata indicata da Giulio come "il suo prototipo di donna". L'atteggiamento non è piaciuto ad alcuni concorrenti, per questo è stato nominato. Omer, invece, è stato un vero e proprio "colpo di scena", come specifica Simona Ventura, anche se c'è chi - come Jonas - lo ha reputato distaccato e incapace di aprirsi con gli altri. Gli equilibri della casa, dunque, iniziano a vacillare. Anche perché nella puntata del 6 ottobre sono entrati anche gli ultimi 5 concorrenti: Mattia, Rasha, Omar detto "Bena, Flaminia e Ivana

Chi ha nominato chi

 Benedetta nomina Giulio. Giulio nomina Matteo. Omer nomina Giulio. Giulia nomina Matteo. Jonas nomina Omer. Francesco nomina Omer. Grazia nomina Francesca e Simone. Matteo nomina Giulio. Francesca e Simone nominano Giulio. Tocca agli immuni fare le nomination, Anita nomina Giulio. Domenico nomina Grazia. Donatella nomina Francesco.

