"Grande Fratello", Francesca in lacrime mentre parla di suo di suo figlio Simone: "Lui non mi lascia mai"

Anche Simone, che ha vissuto dal lato dei figli la sofferenza della separazione, guarda il lato positivo: "Quello che auguro a mamma è che lei sia semplicemente felice". E parla del rapporto speciale che ha con lei: "Io qua dentro mi sento tanto fortunato perché, ecco, è l'ennesima dimostrazione che lei mi accompagna in tutto quello che faccio. E non è un caso se stiamo qua insieme. Come nella vita, nelle tante cose che facciamo quotidianamente, anche questa grande esperienza che è un sogno per me e per tutti e due". Simone si commuove parlando della mamma: "Io per fortuna mi sveglio e ci faccio colazione anche qua, quindi è la cosa più bella che ci potesse essere". E di suo padre dice: "La cosa che mi manca tanto è la tavola piena. La tavola piena a cena era il momento in cui potevo parlare con lui". Ma le sue preoccupazioni oggi sono soprattutto rivolte alla sorella. "Soffro molto di più per mia sorella - dice -. Sono sicuro che a Ilaria manca un regalo sotto l'albero di Natale". Da questa esperienza di dolore però ha tratto una lezione importante: "Io so che un domani tante cose non le farò uguali a loro".