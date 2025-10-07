"Grande Fratello", Simona Ventura riprende Matteo: "Non tradire i tuoi valori"

Il casalingo è andato in crisi durante il daily e ha chiesto a tutti di essere nominato
© Da video
"Io sono stato molto onesto, se dovete fare una nomination vi do io la motivazione. Se dovete nominare qualcuno, sono io il prima a dire nominate me". Dopo le discussioni che hanno animato la Casa del "Grande Fratello" durante la settimana, Matteo si è lasciato andare a un momento di frustrazione durante un dialogo con i coinquilini. Per questo Simona Ventura, durante la puntata del 6 ottobre, ha deciso di parlare con il casalingo a tu per tu, per metterlo di fronte alla decisione: varcare o meno la porta rossa e uscire dalla casa.
"Non chiedere tu di essere nominato. Tu vali tanto quanto gli altri. E tu che sei un pugile, hai 47 anni. Al di là dello scontro generazionale che c'è dalla fine del mondo, tu non ti devi far mettere i piedi in testa", sottolinea Simona Ventura. "Non tradire i tuoi valori", gli dice. E racconta che Matteo, che aveva il sogno del pugilato, come dice lui, "a 360 gradi", è sempre stato un combattente. Anche quando ha dovuto rinunciare alla sua passione a causa di un brutto infortunio. Oggi, infatti, ha 47 e si è reinventato: toglie i ragazzi dalla strada ed è tornato sul ring ad allenare. "A quel Matteo lì io voglio parlare, al campione vero e onesto che affronta le cose di petto", ribadisce la conduttrice.
"Io non voglio convincere nessuno", commenta Matteo. "Posso essere nominato anche tutte le settimane. Ma non mi interessa a me una nomination di una persona che non mi capisce, non mi conosce. Quindi la gente a casa poi dopo deciderà se è giusto che io esco o no". A quel punto Simona Ventura mette Matteo di fronte alla scelta: "Se tu deciderai di uscire, credimi che lo rimpiangerai". Così, davanti all'immagine della "solenne porta rossa", Matteo si tira indietro. "L'altra sera ho avuto proprio un momento di... defiance - ammette -. Proprio li volevo mangiare come Pacman, sai, tac, tac, tac, tac". Nel corso della settimana, però, le cose hanno preso una piega più positiva. Matteo prende quindi la sua decisione e sembra riacquisire sicurezza: "Sicuramente io non abbandono la lotta mai, non l'ho mai fatto nella mia vita, figurati se lo faccio adesso".
