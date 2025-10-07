Logo Tgcom24
Dal "Grande Fratello"

"Grande Fratello", Simona Ventura riprende Matteo: "Non tradire i tuoi valori"

Il casalingo è andato in crisi durante il daily e ha chiesto a tutti di essere nominato

07 Ott 2025 - 00:05
"Io sono stato molto onesto, se dovete fare una nomination vi do io la motivazione. Se dovete nominare qualcuno, sono io il prima a dire nominate me". Dopo le discussioni che hanno animato la Casa del "Grande Fratello" durante la settimana, Matteo si è lasciato andare a un momento di frustrazione durante un dialogo con i coinquilini. Per questo Simona Ventura, durante la puntata del 6 ottobre, ha deciso di parlare con il casalingo a tu per tu, per metterlo di fronte alla decisione: varcare o meno la porta rossa e uscire dalla casa.

Le parole di Simona Ventura

 "Non chiedere tu di essere nominato. Tu vali tanto quanto gli altri. E tu che sei un pugile, hai 47 anni. Al di là dello scontro generazionale che c'è dalla fine del mondo, tu non ti devi far mettere i piedi in testa", sottolinea Simona Ventura. "Non tradire i tuoi valori", gli dice. E racconta che Matteo, che aveva il sogno del pugilato, come dice lui, "a 360 gradi", è sempre stato un combattente. Anche quando ha dovuto rinunciare alla sua passione a causa di un brutto infortunio. Oggi, infatti, ha 47 e si è reinventato: toglie i ragazzi dalla strada ed è tornato sul ring ad allenare. "A quel Matteo lì io voglio parlare, al campione vero e onesto che affronta le cose di petto", ribadisce la conduttrice.

La scelta di Matteo

 "Io non voglio convincere nessuno", commenta Matteo. "Posso essere nominato anche tutte le settimane. Ma non mi interessa a me una nomination di una persona che non mi capisce, non mi conosce. Quindi la gente a casa poi dopo deciderà se è giusto che io esco o no". A quel punto Simona Ventura mette Matteo di fronte alla scelta: "Se tu deciderai di uscire, credimi che lo rimpiangerai". Così, davanti all'immagine della "solenne porta rossa", Matteo si tira indietro. "L'altra sera ho avuto proprio un momento di... defiance - ammette -. Proprio li volevo mangiare come Pacman, sai, tac, tac, tac, tac". Nel corso della settimana, però, le cose hanno preso una piega più positiva. Matteo prende quindi la sua decisione e sembra riacquisire sicurezza: "Sicuramente io non abbandono la lotta mai, non l'ho mai fatto nella mia vita, figurati se lo faccio adesso".

