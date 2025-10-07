"Grande Fratello", Simona Ventura riprende Matteo: "Non tradire i tuoi valori"

"Non chiedere tu di essere nominato. Tu vali tanto quanto gli altri. E tu che sei un pugile, hai 47 anni. Al di là dello scontro generazionale che c'è dalla fine del mondo, tu non ti devi far mettere i piedi in testa", sottolinea Simona Ventura. "Non tradire i tuoi valori", gli dice. E racconta che Matteo, che aveva il sogno del pugilato, come dice lui, "a 360 gradi", è sempre stato un combattente. Anche quando ha dovuto rinunciare alla sua passione a causa di un brutto infortunio. Oggi, infatti, ha 47 e si è reinventato: toglie i ragazzi dalla strada ed è tornato sul ring ad allenare. "A quel Matteo lì io voglio parlare, al campione vero e onesto che affronta le cose di petto", ribadisce la conduttrice.