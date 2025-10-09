"Grande Fratello", scintille tra Donatella e Francesco: “Siamo incompatibili”

La casalinga di Bari si rifiuta di fare il turno cucina con il ragazzo
Al "Grande Fratello" si cominciano a delineare le prime alleanze tra inquilini, ma anche i primi disaccordi. Dopo aver trascorso più di una settimana all'interno della Casa, alcuni inquilini hanno capito di essere incompatibili tra loro. E' il caso di Donatella e Francesco. Riuniti attorno al tavolo i concorrenti si suddividono in gruppi per i turni cucina. Ma quando Giulio abbina Donatella e Francesco, la donna ha una reazione inaspettata: "No, mettetemi piuttosto da sola", dice. "Francesco proprio no, e dire che è pure pugliese come me però non ci becchiamo proprio...", racconta poi la casalinga di Bari.
Sebbene Francesco non capisca perché Donatella non voglia fare il turno con lei la donna spiega che trova il ragazzo troppo permaloso, e ha paura a dire qualsiasi cosa per paura che si offenda.
L'agente di polizia locale si dice dispiaciuto e sottolinea: "Donatella dice di essere la mamma di tutti ma da quando sono entrato con me non si è proprio comportata come tale...".
In un momento di confidenze qualche giorno prima Francesco si era confrontato con Domenico su simpatie e antipatie nei confronti degli altri inquilini e Francesco aveva confessato di sentirsi più legato a Simone e a Jonas, ammettendo di aver preso le distanze da Donatella, soprattutto a seguito di alcuni episodi accaduti nel corso dei giorni precedenti. Nonostante la Nomination ricevuta da parte della donna, il poliziotto aveva raccontato di aver messo da parte il rancore e di aver tentato un riavvicinamento per riallacciare i rapporti. Avendo notato un certo distacco da parte sua, però, aveva inevitabilmente deciso di mettere un punto definitivo alla questione: “Da parte mia è fine. Inutile continuare”. Dopo aver ascoltato il suo sfogo, Domenico aveva concluso invitandolo a seguire il proprio istinto e a non forzare alcun tipo di rapporto: “Ognuno di noi ha una sua personalità".
E in quanto a incompatibilità anche Francesca non se la passa molto bene, soprattutto con Anita, Benedetta e Grazia: "Credo di non piacere. Mi viene da pensare che non mi hanno capita". Le sue battute spesso vengono fraintese dalle tre ragazze, che le hanno già fatto notare come la sua ironia faccia spesso trasparire del malcontento. Francesca, invece, minimizza le sue uscite e accusa le ragazze di essere ostili nei suoi confronti.
Francesca chiarisce il suo comportamento, a parer suo sempre schietto e diretto. Non è una donna che parla alle spalle, preferisce affrontare tutto di petto. Anita, Grazia e Benedetta, al contrario, avrebbero fatto un chiacchiericcio.
Grazia ha più volte cercato di riconciliarsi con lei: "Abbiamo letto male. Mi spiace" si è scusata dopo l'ennesima discussione sui turni, ricoprendo Francesca di complimenti. La ragazza si ripromette di essere il più sincera possibile ed esprimerà il proprio pensiero sul momento. "Mi comporterò con te diversamente", auspicando un chiarimento anche tra Francesca, Anita e Benedetta.