"Grande Fratello", scintille tra Donatella e Francesco: “Siamo incompatibili”

E in quanto a incompatibilità anche Francesca non se la passa molto bene, soprattutto con Anita, Benedetta e Grazia: "Credo di non piacere. Mi viene da pensare che non mi hanno capita". Le sue battute spesso vengono fraintese dalle tre ragazze, che le hanno già fatto notare come la sua ironia faccia spesso trasparire del malcontento. Francesca, invece, minimizza le sue uscite e accusa le ragazze di essere ostili nei suoi confronti.

Francesca chiarisce il suo comportamento, a parer suo sempre schietto e diretto. Non è una donna che parla alle spalle, preferisce affrontare tutto di petto. Anita, Grazia e Benedetta, al contrario, avrebbero fatto un chiacchiericcio.

Grazia ha più volte cercato di riconciliarsi con lei: "Abbiamo letto male. Mi spiace" si è scusata dopo l'ennesima discussione sui turni, ricoprendo Francesca di complimenti. La ragazza si ripromette di essere il più sincera possibile ed esprimerà il proprio pensiero sul momento. "Mi comporterò con te diversamente", auspicando un chiarimento anche tra Francesca, Anita e Benedetta.