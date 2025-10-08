"Grande Fratello 2025", aperitivo in Tugurio per i nuovi "casalinghi"

Rasha, Ivana, Bena, Flaminia e Mattia incontrano per la prima volta Francesco e Benedetta
© Da video
Nel Tugurio del "Grande Fratello" i cinque nuovi concorrenti accolgono Francesco e Benedetta per uno speciale aperitivo. Rasha, Ivana, Bena, Flaminia e Mattia hanno infatti la possibilità di trascorrere del tempo con due concorrenti della Casa scelti dagli altri "casalinghi".
Dopo essere stati in Confessionale, Anita e Francesco radunano i concorrenti nel salone della Casa e leggono loro le direttive: "Il Grande Fratello ha stabilito che è arrivato il momento di fare conoscenza con i vostri nuovi vicini di Casa. scegliete due di voi che dovranno andare nel Tugurio per uno… speed aperitivo! Avete pochi minuti di tempo per decidere e comunicare la vostra scelta". La scelta degli inquilini ricade su Francesco e Benedetta.
Anche in Tugurio arriva un comunicato ufficiale. Ivana e Mattia radunano tutti i concorrenti nel giardino e leggono loro le direttive: "Il Grande Fratello ha stabilito che è arrivato il momento di fare conoscenza con i vostri nuovi vicini di Casa. Stanno per arrivare in Tugurio due Casalinghi. Avrete 10 minuti di tempo per conoscerli e farvi conoscere". I cinque concorrenti iniziano ad allestire un tavolo con snack e bollicine, pronti a creare l'atmosfera perfetto per un aperitivo conviviale.
Nel frattempo, Benedetta e Francesco si preparano all'incontro e raggiungono la porta del Tugurio. Tra sorrisi e abbracci, iniziano le presentazioni ufficiali, seguite da un brindisi che danno il via allo speed aperitivo. "A queste nuove conoscenze, ragazzi", esclama Benedetta, sollevando il bicchiere. La ragazza si lascia andare ad un momento di confidenze. Racconta di aver trascorso una settimana bellissima, in compagnia di un gruppo affiatato e divertente. E li invita a non demordere e a non perdersi d'animo: "Siamo tutti bellissimi. Di lì c'è un gruppo fantastico, siamo uniti".
La conversazione prosegue e Rasha, incuriosita, coglie l'occasione per indagare sul rapporto tra Giulio e Benedetta: "Ma tu con Giulio?", le chiede. L'inquilina replica: "È un bel ragazzo ma l'ho nominato perché ho detto che è falso ed egoista". Ivana, invece, è curiosa di scoprire cosa pensano di loro gli altri inquilini: "Di noi che pensate?". Benedetta ammette di aver gioito subito alla notizia del loro arrivo: "Al pensiero che c'erano altri coinquilini, ero contentissima". Tuttavia, confessa che non tutti in Casa hanno accolto con entusiasmo il loro ingresso.