"Grande Fratello 2025", aperitivo in Tugurio per i nuovi "casalinghi"

La conversazione prosegue e Rasha, incuriosita, coglie l'occasione per indagare sul rapporto tra Giulio e Benedetta: "Ma tu con Giulio?", le chiede. L'inquilina replica: "È un bel ragazzo ma l'ho nominato perché ho detto che è falso ed egoista". Ivana, invece, è curiosa di scoprire cosa pensano di loro gli altri inquilini: "Di noi che pensate?". Benedetta ammette di aver gioito subito alla notizia del loro arrivo: "Al pensiero che c'erano altri coinquilini, ero contentissima". Tuttavia, confessa che non tutti in Casa hanno accolto con entusiasmo il loro ingresso.