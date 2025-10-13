"Grande Fratello", Omer e Jonas dopo la rissa: "Non ci capiamo" | Poi l'abbraccio

Nel corso del confronto, Jonas spiega di non avere le stesse vedute del suo coinquilino: "Non ci siamo trovati - ha esordito -. Ho sentito dire che la lingua poteva essere un ostacolo, ma credo che sia proprio un problema di comunicazione. Non lo giudico per quello che ha fatto o detto, lo rispetto come persona, ma non riesco a entrare in sintonia con lui. Penso sia un po' brusco nei modi". Non si è fatta attendere la replica di Omer: "Come ha fatto lui con me, così io ho parlato male di lui - ha risposto -, non gli do la colpa per questo. Abbiamo fatto un casino, non è stato bello, e mi vergogno di vedere quello che è successo". E ancora: "Non è stata una tensione solo tra me è lui, c'era tensione tra tutti".