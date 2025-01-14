Logo Tgcom24
2024
IL REALITY DELLE STORIE

Grande Fratello 2025, le puntate in pillole

Nuova edizione per il reality di Canale 5 che quest'anno è condotto da Simona Ventura. Ecco cosa è accaduto finora

14 Gen 2025 - 11:11
"Grande Fratello" è tornato con un'edizione ricca di novità. Il reality di Canale 5 quest'anno è condotto da Simona Ventura. Con lei in studio ci sono tre grandi ex del reality: Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli. Per il cast invece si è tornati a una Casa popolata solo da persone comuni, che hanno storie interessanti da raccontare. Se ti sei perso qualche puntata delle precedenti scopri cosa è successo fino a oggi.

PRIMA PUNTATA (29 settembre)

Si aprono le porte della Casa di questa nuova edizione. Sono entrati i primi concorrenti: Donatella, Omer, Francesca e Simone (madre e figlio che gareggiano insieme), Matteo, Benedetta, Giulio, Jonas, Giulia, Grazia e Francesco. Per loro è tempo di presentazioni e prime prove. 

SECONDA PUNTATA (6 ottobre)

Nella puntata è stato approfondito il rapporto tra Francesca e il figlio Simone: una madre che, dopo la separazione, si è dovuta rimboccare le maniche per ricostruire il proprio equilibrio insieme a quello di tutta la famiglia. E la storia di Grazia, tra rabbia e dolore per degli abusi subìti a 8 anni. L'equilibrio del gruppo viene messo alla prova dagli ingressi di nuovi concorrenti: Mattia, Rasha, Flaminia, Ivana e Bena. Gli immuni sono: Domenico, Anita e Donatella. In nomination finiscono Giulio, Matteo e Omer.

TERZA PUNTATA (13 ottobre)

Tensione alle stelle, la giornata di sabato ha visto uno scontro molto duro tra due concorrenti dalla forte personalità: Omer e Jonas. Tra i vari argomenti della puntata la storia di Rasha, una ragazza di origini palestinesi che, seppur entrata da poco, ha fatto colpo su tutti i coinquilini. Ai concorrenti è stata data la notizia della pace raggiunta in Medio Oriente. Prima eliminazione tra tre protagonisti finiti in nomination la scorsa settimana: tra Giulio, Matteo e Omer è il primo a dover lasciare la Casa. Al televoto vanno Grazia, Giulia, Francesco e Bena. 

