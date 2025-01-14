Grande Fratello 2025, le puntate in pillole

Nella puntata è stato approfondito il rapporto tra Francesca e il figlio Simone: una madre che, dopo la separazione, si è dovuta rimboccare le maniche per ricostruire il proprio equilibrio insieme a quello di tutta la famiglia. E la storia di Grazia, tra rabbia e dolore per degli abusi subìti a 8 anni. L'equilibrio del gruppo viene messo alla prova dagli ingressi di nuovi concorrenti: Mattia, Rasha, Flaminia, Ivana e Bena. Gli immuni sono: Domenico, Anita e Donatella. In nomination finiscono Giulio, Matteo e Omer.