"Grande Fratello 2025", le emozioni della terza puntata
© Da video
© Da video
Prima eliminazione tra tre protagonisti finiti in nomination la scorsa settimana: Giulio, Matteo e Omer
© Sito ufficiale
Terza puntata per "Grande Fratello", il reality show di Canale 5 condotto Simona Ventura. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Tensione alle stelle, la giornata di sabato ha visto uno scontro molto duro tra due concorrenti dalla forte personalità: Omer e Jonas. Tra i vari argomenti della puntata la storia di Rasha, una ragazza di origini palestinesi che, seppur entrata da poco, ha fatto colpo su tutti i coinquilini. Prima eliminazione tra tre protagonisti finiti in nomination la scorsa settimana: Giulio, Matteo e Omer. Grande Fratello metterà “casalinghe” e “casalinghi” davanti a un bivio facendo loro una proposta provocatoria che richiederà una scelta molto difficile.
© Da video
© Da video
Si parte con Simona Ventura dopo aver salutato tutti comunica la notizia dell'abbandono di Anita per motivi personali. Poi presenta i tre "grandi ex" in veste di opinionisti. Dopodiché è il momento di lanciare la clip di riassunto di quanto accaduto in settimana. E di carne al fuoco ce n'è molta, a partire dal litigio tra Omer e Jonas. Intanto si chiude il televoto.
Omer e Jonas vengono convocati in Superled. I due non si sono andati a genio sin dai primi momenti e qualche giorno fa sono quasi venuti alle mani per una discussione nata per futili motivi in cucina. Se le cose non hanno superato i limiti è stato solo per gli altri concorrenti si sono messi in mezzo separando i due. Ora Omer e Jonas sono faccia a faccia e Simona chiede loro cosa pensano dopo essersi rivisti. Jonas ribadisce di non riuscire ad avere una comunicazione con l'altro, mentre Omer dice di vergognarsi di quello che hanno fatto e che comunque ha provato ad aprire un dialogo con lui prima di andare in Tugurio. Entrambi comunque si scusano per quanto accaduto.
Simona mostra una clip in cui gli altri inquilini danno il loro giudizio su quanto avvenuto, prendendo le parti dell'uno o dell'altro. Molti sono contrari all'atteggiamento di Omer, in particolare Giulio che gli dà del "cafone". Simona però fa notare al concorrente che è stato il primo a salutare il compagno quando è rientrato dalla Superled. "Un saluto non si nega a nessuno" dice lui. Intanto Ascanio però conferma il giudizio dato settimana scorsa: "Attacchi Omer casualmente la settimana che sei in nomination con lui - dice -. Ripeto, tu sei un gran paraculo".