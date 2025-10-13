Omer e Jonas vengono convocati in Superled. I due non si sono andati a genio sin dai primi momenti e qualche giorno fa sono quasi venuti alle mani per una discussione nata per futili motivi in cucina. Se le cose non hanno superato i limiti è stato solo per gli altri concorrenti si sono messi in mezzo separando i due. Ora Omer e Jonas sono faccia a faccia e Simona chiede loro cosa pensano dopo essersi rivisti. Jonas ribadisce di non riuscire ad avere una comunicazione con l'altro, mentre Omer dice di vergognarsi di quello che hanno fatto e che comunque ha provato ad aprire un dialogo con lui prima di andare in Tugurio. Entrambi comunque si scusano per quanto accaduto.