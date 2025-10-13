Il dentista confida a Giulia di essere molto attratto dalla coinquilina, ma di non voler andare oltre per il precedente avuto con Benedetta
© Da video
Dentro la Casa del "Grande Fratello" si iniziano a formare i gruppetti e un trio che pare inseparabile è quello formato da Giulia Soponariu, Grazia Kendi e Giulio Carotenuto. A legarli sono le rispettive fragilità, che si sono incontrate in un contesto che mette a dura prova le loro emozioni.
Dopo un'intensa chiacchierata, i tre si abbracciano sinceramente promettendosi di supportarsi a vicenda in questa avventura. Giulia, con un sorriso sincera, dichiara: “Insieme fino alla fine”. Subito dopo, Giulio avverte l’esigenza di chiarire un punto lasciato in sospeso. Rivela a Giulia di aver fatto una confidenza molto personale a Grazia, in un momento senza microfono. Le ha spiegato che, dopo l'esperienza con Benedetta, non desidera più lasciarsi coinvolgere all'interno della Casa. Durante un gioco, tra il serio e il faceto, aveva anche confessato ad Anita Mazzotta (che si è ritirata dal gioco per ragioni personali) il suo interesse per lei, ricevendo però un secco rifiuto.
Se dovesse succedere qualcosa con lei, il ragazzo preferirebbe che avvenisse al di fuori, lontano dal gioco. Giulio aggiunge che non è attratto soltanto dall'aspetto fisico, ma anche dalla sua sensibilità e forza, che gli ricordano sua sorella. I sentimenti sembrano essere molto forti, tanto che si lancia in una vera dichiarazione d'amore: "Non sono pazzo di lei a livello estetico, sono pazzo a livello di animo".
Giulio vuole trattarla con il massimo rispetto possibile, considerate anche le difficoltà che ha affrontato nella vita. “Mi piace assai, ma non è il piacere che mi piace normalmente” spiega il dentista. Giulia lo ascolta e lo abbraccia affettuosamente, mentre Giulio ammette di essersi pentito per ciò che è accaduto con Benedetta. Per Giulia, però, non ha nulla da rimproverarsi. La prima settimana nella Casa è stata un turbine di emozione per tutti e un passo falso, sull'onda dell'euforia, lo si può anche perdonare.