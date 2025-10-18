Logo Tgcom24
Speciale Grande Fratello
il preferito

Al "Grande Fratello" Omer premiato dal pubblico per la sua sincerità

Il casalingo è stato eletto primo Capitano della Casa, guadagnandosi l'immunità

18 Ott 2025 - 11:48
© Da video

© Da video

Il gioco della verità ha portato gioie e dolori ai concorrenti del "Grande Fratello". Il pubblico ha infatti decretato che i casalinghi non siano stati abbastanza sinceri nelle loro risposte ed è quindi arrivata una punizione. La produzione ha deciso che per una settimana in casa potranno utilizzare solo acqua fredda. Qualche buona notizia, però, c'è e riguarda Omer (che nei giorni scorsi era arrivato quasi allo scontro fisico con Jonas).

Omer primo capitano del "Grande Fratello"

 "Il Grande Fratello Vi comunica che nel corso del Gioco della Verità il concorrente che ha avuto la capacità di mettersi maggiormente in gioco in base alle valutazioni del pubblico è Omer Per questo motivo Omer diventa il Primo Capitano della Casa", si legge nel comunicato. "Il Capitano ha un ruolo speciale e quindi a lui spettano Oneri e Onori all'interno del Gioco. Il primo privilegio sarà quello dell'Immunità dalle prossime Nomination. Il Capitano della Casa inoltre avrà la possibilità di far partire una catena in cui tutti i concorrenti dovranno a turno scegliere chi non merita di essere immune. Alla fine della catena ne resterà soltanto uno…”.

Omer e Giulia immuni dalle nomination

  Il Capitano inizia quindi la catena e annuncia che per lui a non meritare l'immunità sono Simone e Francesca. I due decidono di penalizzare Grazia, che fa il nome di Bena. A seguire vengono fatti i nomi di Donatella, Mattia, Rasha, Benedetta, Matteo, Jonas, Ivana, Francesco, Domenico e infine Flaminia. A salvarsi è quindi Giulia, la più piccola della Casa. La ragazza legge quindi cosa il Grande Fratello ha in serbo per lei: "Sei l'ultimo della Catena perché nessuno degli altri concorrenti ti ha scelto, per questo sei Immune dalle prossime Nomination".

