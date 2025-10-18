Al "Grande Fratello" Omer premiato dal pubblico per la sua sincerità

Il Capitano inizia quindi la catena e annuncia che per lui a non meritare l'immunità sono Simone e Francesca. I due decidono di penalizzare Grazia, che fa il nome di Bena. A seguire vengono fatti i nomi di Donatella, Mattia, Rasha, Benedetta, Matteo, Jonas, Ivana, Francesco, Domenico e infine Flaminia. A salvarsi è quindi Giulia, la più piccola della Casa. La ragazza legge quindi cosa il Grande Fratello ha in serbo per lei: "Sei l'ultimo della Catena perché nessuno degli altri concorrenti ti ha scelto, per questo sei Immune dalle prossime Nomination".