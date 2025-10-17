Logo Tgcom24
Grande Fratello: Francesca Carrara ha lasciato la Casa

La concorrente è uscita temporaneamente dal reality per motivi personali

17 Ott 2025 - 11:26
© Da video

© Da video

Dopo Anita Mazzotta, che giorni fa è uscita dal "Grande Fratello" per questioni personali, ora anche Francesca Carrara ha abbandonato temporaneamente il reality. La donna è entrata nella Casa in coppia con il figlio Simone, che è rimasto in gioco.

Chi è Francesca Carrara del "Grande Fratello"

  Francesca è divorziata e madre di due figli, Simone e Ilaria. La sua vita ha subito una svolta cinque anni fa, quando, dopo 22 anni di amore il suo matrimonio è naufragato. Da un giorno all'altro, ha dovuto ricominciare da capo, lasciandosi alle spalle una quotidianità agiata e sicura. Oggi vive in un ampio casolare di campagna con i figli, sua madre e suo fratello, gestendo insieme a loro un negozio di mobili. 

