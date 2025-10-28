"Grande Fratello", Jonas Pepe e Omer Elomari ai ferri corti: "Non c'è canale di comunicazione"

"Noi ci stiamo scontrando perché i momenti in cui io e Omer andiamo più d'accordo sono quelli in cui ci evitiamo del tutto. Non c'è alcun canale di comunicazione e ogni volta che parliamo io faccio dieci passi indietro e lui anche - analizza Jonas - Il modo migliore per stare insieme è evitarsi".



Poco più tardi, Omer riceve l'immunità e in confessionale ha l'occasione di nominare Jonas in vista del prossimo televoto.