"Grande Fratello", Jonas Pepe e Omer Elomari ai ferri corti: "Non c'è canale di comunicazione"

I due concorrenti si scontrano tra provocazioni e accuse reciproche

28 Ott 2025 - 01:00
© Da video

© Da video

Nella Casa del "Grande Fratello" non sembra placarsi la tensione tra Jonas Pepe e Omer Elomari. Durante la quinta puntata del reality, la discussione tra i due si accende dopo una clip che riassume i disaccordi emersi negli ultimi giorni di convivenza. Da una parte, Jonas si sente una minaccia per l'interesse che Omer prova nei confronti di Rasha e arriva a definire il concorrente come un "cagnolino appiccicoso". Dall'altra, Omer è convinto di avere a che fare con una persona piena di invidia. E tra i due, non mancano le provocazioni.

"Noi ci stiamo scontrando perché i momenti in cui io e Omer andiamo più d'accordo sono quelli in cui ci evitiamo del tutto. Non c'è alcun canale di comunicazione e ogni volta che parliamo io faccio dieci passi indietro e lui anche - analizza Jonas - Il modo migliore per stare insieme è evitarsi".

Poco più tardi, Omer riceve l'immunità e in confessionale ha l'occasione di nominare Jonas in vista del prossimo televoto.

