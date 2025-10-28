"Grande Fratello", Matteo Azzali è eliminato, tre in nomination

Sorprese, scontri, tensioni e nuove complicità segnano la quinta puntata del "Grande Fratello", al termine della quale arrivano i consueti verdetti. Durante l'appuntamento in onda lunedì 27 ottobre in prima serata su Canale 5, Simona Ventura ha svelato il verdetto del televoto che vedeva in nomination Benedetta Stocchi, Rasha Younes e Matteo Azzali. È proprio quest'ultimo il terzo concorrente a dover lasciare la Casa definitivamente dopo le eliminazioni delle scorse puntate di Bena e Giulio.