"Grande Fratello", Matteo Azzali è eliminato, tre in nomination

Chi sarà il primo candidato alla prossima eliminazione?
© Da video
Sorprese, scontri, tensioni e nuove complicità segnano la quinta puntata del "Grande Fratello", al termine della quale arrivano i consueti verdetti. Durante l'appuntamento in onda lunedì 27 ottobre in prima serata su Canale 5, Simona Ventura ha svelato il verdetto del televoto che vedeva in nomination Benedetta Stocchi, Rasha Younes e Matteo Azzali. È proprio quest'ultimo il terzo concorrente a dover lasciare la Casa definitivamente dopo le eliminazioni delle scorse puntate di Bena e Giulio.
Poco più tardi Domenico, Anita, Ivana e Omer ricevono l'ambita immunità, mentre in Mistery si consumano le nomination palesi. Gli animi tra i concorrenti si accendono, con Francesco che si scontra con Grazia, Giulia che punta il dito contro Jonas e Donatella che tenta di difendersi dalle accuse arrivate da più fronti.
Al termine delle nomination segrete, i concorrenti in nomination sono Donatella, Francesco e Jonas: chi sarà il primo candidato alla prossima eliminazione?