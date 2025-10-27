"Grande Fratello", scontro totale tra Domenico e la fidanzata Valentina: "Ti stai innamorando di Benedetta"

La compagna del concorrente torna nella Casa per manifestare tutta la sua delusione
© Da video
La quinta puntata del "Grande Fratello" si rivela particolarmente intensa per Domenico D'Alterio, nuovamente accusato dalla fidanzata Valentina per l'atteggiamento troppo complice con Benedetta Stocchi. L'appuntamento in onda lunedì 27 ottobre prende il via proprio dall'intervista rilasciata dalla compagna del concorrente a Simona Ventura: "La mia rabbia è dettata da questi nove anni in cui stiamo insieme, perché ho la certezza di amarlo ma non ho le stesse sicurezze in lui", esordisce Valentina nella clip, spiegando come il loro rapporto sia iniziato tra tante difficoltà.
La ricostruzione passa dalle difficoltà affrontate durante il periodo della gravidanza, fino al sospetto di tradimenti, passando anche dai momenti dei nove anni di relazione in cui si sono ritrovati come coppia e come famiglia. Ricordi che al momento appaiono lontani: "Fuori ogni giorno è un'accusa continua. Vengo inondata di chat di persone che dicono che Domenico le contattava e ci parlava al telefono. La gente sta aspettando le corna, il bacio, non lo so...".
"Mi ero già scusata la scorsa volta con lei e continuo a farlo. Se questo rapporto continua è proprio perché si basa soltanto su un'amicizia", ribatte Benedetta, prima di confrontarsi direttamente con Valentina.
"Avevo chiesto un po' di distacco, anche perché i fatti sono evidenti - commenta la fidanzata di Domenico, delusa e ferita come donna e come mamma -. Io sono a favore che lui si diverta, sono la prima ad avergli detto di fare questa esperienza. Però ci sono giochi e giochi". E aggiunge: "Io ti parlo chiaramente, per me hai una cotta per lui".
Archiviato l'incontro con Benedetta, Valentina è attesa dal faccia a faccia con Domenico. "Mi stai infangando come madre, come donna e come famiglia", sentenzia la donna, che già nel corso della terza puntata aveva varcato la porta rossa per invitare il ragazzo a un atteggiamento più appropriato.
"Come donna non mi sento valorizzata e rispettata da te", ribadisce Valentina, che mette in dubbio i reali sentimenti del ragazzo.
"Cresci. Comportati da uomo, perché io vedo che ti stai proprio innamorando", sentenzia ancora Valentina, stanca di ascoltare le giustificazioni di Domenico, con quest'ultimo che continua a non vedere malizia nel rapporto con Benedetta.