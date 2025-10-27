"Grande Fratello", scontro totale tra Domenico e la fidanzata Valentina: "Ti stai innamorando di Benedetta"

La ricostruzione passa dalle difficoltà affrontate durante il periodo della gravidanza, fino al sospetto di tradimenti, passando anche dai momenti dei nove anni di relazione in cui si sono ritrovati come coppia e come famiglia. Ricordi che al momento appaiono lontani: "Fuori ogni giorno è un'accusa continua. Vengo inondata di chat di persone che dicono che Domenico le contattava e ci parlava al telefono. La gente sta aspettando le corna, il bacio, non lo so...".



"Mi ero già scusata la scorsa volta con lei e continuo a farlo. Se questo rapporto continua è proprio perché si basa soltanto su un'amicizia", ribatte Benedetta, prima di confrontarsi direttamente con Valentina.

"Avevo chiesto un po' di distacco, anche perché i fatti sono evidenti - commenta la fidanzata di Domenico, delusa e ferita come donna e come mamma -. Io sono a favore che lui si diverta, sono la prima ad avergli detto di fare questa esperienza. Però ci sono giochi e giochi". E aggiunge: "Io ti parlo chiaramente, per me hai una cotta per lui".