Al "Grande Fratello" sorprese, eliminazioni e... avvicinamenti pericolosi

In nomination questa settimana Rasha, Benedetta e Mattia

27 Ott 2025 - 22:08
© per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset

© per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset

Al via una nuova puntata di "Grande Fratello" condotto da Simona Ventura, per commentare i momenti salienti della settimana. In studio anche Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli, mentre ospite d'eccezione è Sonia Bruganelli. 

La puntata si apre con la misteriosa busta rossa, che da qualche ora fa tremare i casalinghi. I destinatari sono due concorrenti che  si sono avvicinati parecchio: Benedetta e Domenico. La compagna di quest'ultimo, Valentina, è pronta a tornare nella Casa più agguerrita che mai. 

