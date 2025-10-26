"Grande Fratello", confronto tra Jonas e Flaminia

“La mia è sempre stata consapevolezza che è una cosa diversa” replica Flaminia. “Il tuo modo di ragionare e di parlare io lo stimo”, prosegue. Jonas la ringrazia per le belle parole. Ammette di aver riflettuto sui suoi comportamenti e, se prima aveva dei dubbi, col tempo non ha potuto fare a meno di ricredersi in meglio: “Non sei prevenuta, diversamente da come pensavo”. “Mi interessa il tuo modo di pensare perché siamo in sintonia” afferma, spiegando le ragioni che lo hanno spinto a cercare un confronto con lei. Una cosa è certa: questa conversazione ha permesso a Flaminia e a Jonas di chiarirsi e di consolidare il loro rapporto.