Speciale Grande Fratello
dopo il rientro di anita

Grande Fratello: Donatella momentaneamente fuori dalla Casa

La concorrente pugliese è dovuta uscire dal reality per motivi personali

24 Ott 2025 - 09:56
© Da video

© Da video

Al "Grande Fratello" i concorrenti hanno da poco riaccolto Anita, rientrata dopo la morte della mamma, che hanno dovuto salutare Donatella. In un comunicato la produzione ha fatto sapere che la donna è uscita momentaneamente dalla Casa per motivi personali. Prima di lei anche Francesca si era assentata dal reality, per poi tornare qualche giorno dopo.

  Anche se non è presente, tuttavia, Donatella è al centro delle chiacchiere degli altri inquilini e in particolare di quelli più giovani. In sauna Mattia confessa a Benedetta, Domenico e Jonas di non riuscire a instaurare un rapporto con lei per il suo ruolo troppo materno. "Lei principalmente cucina per noi. Non c'è più di tanto dialogo, è divertente ma non è attiva con noi perché è più grande", dichiara Mattia. Anche il fatto che non si relazioni tanto con gli uomini secondo lui è un limite.

Jonas: "Con noi maschi non si lascia aiutare"

  Jonas comprende il suo punto di vista: "Quello che vuole dire lui è: se noi avessimo tutti i giorni pranzo e cena a domicilio, Donatella che ruolo potrebbe avere nella Casa? La domanda però non si pone in quanto abbiamo la cucina e lei si dà da fare e ci aiuta tutti. Il suo non è un ruolo irrilevante". Per il ragazzo è innegabile che ci sia una distanza incolmabile tra di loro: "Rispetto i suoi valori, ma con lei certe cose non le posso fare. Con noi maschi si lascia aiutare di meno, per rispetto del marito e della famiglia. Alle lezioni di danza non voleva ballare con me".

Un carattere troppo autoritario

  Mattia la accusa inoltre di essere troppo autoritaria nei modi. Non ha mai mancato di rispetto nei suoi confronti, ma lei si rivolge sempre a lui con un tono severo e non intende giustificarla. Forse Donatella ha frainteso alcune parole del passato di Mattia, il che potrebbe spiegare l'atteggiamento ostile che ha nei suoi confronti.

