Grande Fratello: Donatella momentaneamente fuori dalla Casa

Jonas comprende il suo punto di vista: "Quello che vuole dire lui è: se noi avessimo tutti i giorni pranzo e cena a domicilio, Donatella che ruolo potrebbe avere nella Casa? La domanda però non si pone in quanto abbiamo la cucina e lei si dà da fare e ci aiuta tutti. Il suo non è un ruolo irrilevante". Per il ragazzo è innegabile che ci sia una distanza incolmabile tra di loro: "Rispetto i suoi valori, ma con lei certe cose non le posso fare. Con noi maschi si lascia aiutare di meno, per rispetto del marito e della famiglia. Alle lezioni di danza non voleva ballare con me".