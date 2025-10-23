"Grande Fratello", Omer ammette l'interesse per Rasha: "Mi piace, è una bellissima ragazza, però..."

"Mi piace come pensa, molto intelligente, mi capisce". Omer svela i suoi sentimenti per Rasha in una chiacchierata a tu per tu con Domenico, al quale ha espresso però anche i suoi dubbi. "Una bellissima ragazza, una persona bellissima - dice il concorrente del "Grande Fratello" -. Ma non è aperta ancora, è molto chiusa, non ha parlato per niente". E ha aggiunto anche: "Ho visto delle cose che a me non piacciono tanto. Non è sempre tutto la bellezza".