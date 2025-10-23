"Grande Fratello", Omer ammette l'interesse per Rasha: "Mi piace, è una bellissima ragazza, però..."

Il concorrente si confida con Domenico e analizza il rapporto che si è instaurato con la ragazza
"Mi piace come pensa, molto intelligente, mi capisce". Omer svela i suoi sentimenti per Rasha in una chiacchierata a tu per tu con Domenico, al quale ha espresso però anche i suoi dubbi. "Una bellissima ragazza, una persona bellissima - dice il concorrente del "Grande Fratello" -. Ma non è aperta ancora, è molto chiusa, non ha parlato per niente". E ha aggiunto anche: "Ho visto delle cose che a me non piacciono tanto. Non è sempre tutto la bellezza".
"Lei non viene mai ad abbracciarmi però si sente più sicura con me, per esempio - racconta il casalingo -. Va ad abbracciare il King, Simone, gli altri, è normale questo atteggiamento perché lei li vede come fratelli o amici. Però con me è sempre attenta". Per questo, dice, anche lui ha deciso di tenere le distanze e di rispettare il comportamento di Rasha. "Lei è una ragazza secondo me che vuole che io mi impegni veramente per lei", afferma Omer.
Nel frattempo Rasha si è confidata con Ivana. "Che mi piace come persona e che mi incuriosisce, sì - dice la ragazza -, però come uomo non lo vedo proprio". Ivana le dà man forte: "Io l'ho detto ieri, Matteo o Domenico dicevano 'cederà' e io gli ho detto: 'Rasha è troppo concentrata sul suo percorso'".
Ivana le dice, però, di non precludersi mai niente. Rasha ha ancora dubbi: "Per come sono fatta io mi fanno schifo tutti. Poi quando ti si muove qualcosa diventa un problema. Ancora non si muove, non lo faccio muovere".