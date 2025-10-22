Secondo Matteo, entrambi i concorrenti hanno un carattere molto forte e, per questo motivo, tendono a non ammettere l'attrazione reciproca. “Siete dei duri che non ammettono le cose, siete entrambi fieri” dice infatti. Nonostante ciò, però, dice di aver percepito tra loro un certo feeling: “Avete dei gesti e dei comportamenti che sembra che vi conoscete da anni”. “Se non foste qui dentro, voi due sareste usciti a cena e avreste già una relazione” esclama con convinzione. “Prendete le cose come vengono” conclude poi, dando lor un consiglio.