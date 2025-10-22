Benedetta, Domenico e Matteo indagano sulle intenzioni dei ragazzi ed esprimono il loro punto di vista a riguardo
© Da video
Al "Grande Fratello" il rapporto tra Omer e Rasha inizia a farsi giorno dopo giorno sempre più stretto e questo non passa inosservato agli occhi attenti degli inquilini. Benedetta, Domenico e Matteo incuriositi approfittano di un momento di intimità dei due per indagare di più sulle intenzioni dei ragazzi ed esprimono il loro punto di vista a riguardo. Rasha tuttavia confessa subito che l'età per lei è un limite che non riesce a ignorare.
A rompere il ghiaccio è Domenico che, osservando la vicinanza tra i due, esordisce dicendo: “Per me, loro sono una bellissima coppia”. Secondo lui, Omer è molto attratto da Rasha; al contrario, però, confessa di non aver compreso appieno le intenzioni della ragazza.
Rasha spiega che, se Omer non avesse avuto ventisei anni, probabilmente lo avrebbe guardato con occhi diversi. Tuttavia, però, ammette di non percepire la differenza d'età poiché ai suoi occhi appare più maturo. Pur trovandolo un ragazzo interessante, però, confessa di essere frenata: “Vivermi una persona qui, mi taglia metà della mia esperienza”, “Mi piace quello che vedo, mi sento protetta, però non voglio rovinare nulla e non voglio rovinarmi nulla” esclama, ma conclude “Mai dire mai”.
Secondo Matteo, entrambi i concorrenti hanno un carattere molto forte e, per questo motivo, tendono a non ammettere l'attrazione reciproca. “Siete dei duri che non ammettono le cose, siete entrambi fieri” dice infatti. Nonostante ciò, però, dice di aver percepito tra loro un certo feeling: “Avete dei gesti e dei comportamenti che sembra che vi conoscete da anni”. “Se non foste qui dentro, voi due sareste usciti a cena e avreste già una relazione” esclama con convinzione. “Prendete le cose come vengono” conclude poi, dando lor un consiglio.
Ad aggiungersi alla conversazione sono Ivana che Anita. Conoscendo Rasha, entrambe pensano che il rapporto tra i due non andrà oltre. “Lei non si lascerà andare qui dentro” esclama Anita. Ferma sul suo punto di vista, Rasha ribadisce quanto detto prima: almeno al momento, tra lei e Omer non ci sarà altro che un rapporto d'amicizia. “Non voglio rovinare il mio percorso. Voglio che sia mio” conclude.