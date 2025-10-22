Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
2025
HomeEdizione 2024Edizione 2023Edizione 2022Edizione 2021Edizione 2020Edizione 2019
Speciale Grande Fratello
Nuova coppia?

"Grande Fratello", il feeling tra Rasha e Omer sotto i riflettori: "La differenza di età è un limite"

Benedetta, Domenico e Matteo indagano sulle intenzioni dei ragazzi ed esprimono il loro punto di vista a riguardo

22 Ott 2025 - 11:04
© Da video

© Da video

Al "Grande Fratello" il rapporto tra Omer e Rasha inizia a farsi giorno dopo giorno sempre più stretto e questo non passa inosservato agli occhi attenti degli inquilini. Benedetta, Domenico e Matteo incuriositi approfittano di un momento di intimità dei due per indagare di più sulle intenzioni dei ragazzi ed esprimono il loro punto di vista a riguardo. Rasha tuttavia confessa subito che l'età per lei è un limite che non riesce a ignorare.

Una bella coppia

  A rompere il ghiaccio è Domenico che, osservando la vicinanza tra i due, esordisce dicendo: “Per me, loro sono una bellissima coppia”. Secondo lui, Omer è molto attratto da Rasha; al contrario, però, confessa di non aver compreso appieno le intenzioni della ragazza.

Leggi anche

"Grande Fratello", Bena deve lasciare la Casa

"Grande Fratello", sfuriata tra Benedetta e Francesca

Se lui non avesse 26 anni...

 Rasha spiega che, se Omer non avesse avuto ventisei anni, probabilmente lo avrebbe guardato con occhi diversi. Tuttavia, però, ammette di non percepire la differenza d'età poiché ai suoi occhi appare più maturo. Pur trovandolo un ragazzo interessante, però, confessa di essere frenata: “Vivermi una persona qui, mi taglia metà della mia esperienza”, “Mi piace quello che vedo, mi sento protetta, però non voglio rovinare nulla e non voglio rovinarmi nulla” esclama, ma conclude “Mai dire mai”.

"Grande Fratello", le emozioni della quarta puntata

1 di 16
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

Caratteri forti

  Secondo Matteo, entrambi i concorrenti hanno un carattere molto forte e, per questo motivo, tendono a non ammettere l'attrazione reciproca. “Siete dei duri che non ammettono le cose, siete entrambi fieri” dice infatti. Nonostante ciò, però, dice di aver percepito tra loro un certo feeling: “Avete dei gesti e dei comportamenti che sembra che vi conoscete da anni”. “Se non foste qui dentro, voi due sareste usciti a cena e avreste già una relazione” esclama con convinzione. “Prendete le cose come vengono” conclude poi, dando lor un consiglio.

Non oltre l'amicizia

 Ad aggiungersi alla conversazione sono Ivana che Anita. Conoscendo Rasha, entrambe pensano che il rapporto tra i due non andrà oltre. “Lei non si lascerà andare qui dentro” esclama Anita. Ferma sul suo punto di vista, Rasha ribadisce quanto detto prima: almeno al momento, tra lei e Omer non ci sarà altro che un rapporto d'amicizia. “Non voglio rovinare il mio percorso. Voglio che sia mio” conclude.

Ti potrebbe interessare

grande fratello
tv

Sullo stesso tema