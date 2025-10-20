"Grande Fratello", la quarta puntata live

Quarto appuntamento con "Grande Fratello". Il reality show condotto Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. In primo piano la storia di Ivana che, con coraggio, ha raccontato il suo percorso di transizione e che questa sera incontrerà suo marito che ha qualcosa di importante da dirle. Le trame amorose che vedono Rasha al centro di una contesa tra Omer, Francesco e ... Jonas. Eliminazione a sorpresa, con un televoto flash il pubblico deciderà chi tra i concorrenti stasera lascerà la Casa. Nel corso della puntata un grande ritorno: Anita che aveva lasciato il gioco per gravi motivi familiari. E, infine, ospite d'eccezione: Sonia Bruganelli