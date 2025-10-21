"Grande Fratello", sfuriata tra Benedetta e Francesca

Le incomprensioni per la nomination di Matteo portano a uno scontro acceso nella Casa
© Da video
Al "Grande Fratello" dopo la quarta puntata in cui è stato eliminato Bena, arriva la grande sfuriata in camera da letto. Benedetta critica infatti la scelta di Francesca di nominare Matteo. Non solo. La ragazza chiede perché la coppia formata da mamma e figlio non abbia votato Grazia, visto che da sempre c'è incompatibilità tra di loro. Ma la risposta non si fa attendere e Francesca passa al contrattacco: "E tu perché non hai nominato Simone? Sei incoerente".
Benedetta replica con toni infuocati: "Ti nomino la settimana prossima!". Subito dopo, chiarisce che la sua difficoltà nel nominarla nasce dal fatto che il rapporto che ha con lei è molto diverso da quello che ha con Simone. Essendo i due un concorrente unico, Benedetta sta cercando di colmare questa distanza con lei proprio per rispetto dell'affetto che prova nei confronti di Simone.
Anche Francesca ammette: "Prima o poi ti avrei nominato pure io". Grazia interviene nella discussione dopo che Francesca l'ha accusata di fare gruppetto: "Sono la prima che si isola, non appartengo a nessun 'gruppetto'...". Benedetta la difende: "Viene giudicata perché mette sempre i puntini sulle i, e dice le cose come stanno". Francesca risponde con sarcasmo: "Può non piacermi il suo atteggiamento?" e poi sbotta: "Siete furbe... parlavate alle spalle" e poi lascia la stanza.