Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
2025
HomeEdizione 2024Edizione 2023Edizione 2022Edizione 2021Edizione 2020Edizione 2019
Speciale Grande Fratello
In camera da letto

"Grande Fratello", sfuriata tra Benedetta e Francesca

Le incomprensioni per la nomination di Matteo portano a uno scontro acceso nella Casa

21 Ott 2025 - 16:59
© Da video

© Da video

Al "Grande Fratello" dopo la quarta puntata in cui è stato eliminato Bena, arriva la grande sfuriata in camera da letto. Benedetta critica infatti la scelta di Francesca di nominare Matteo. Non solo. La ragazza chiede perché la coppia formata da mamma e figlio non abbia votato Grazia, visto che da sempre c'è incompatibilità tra di loro. Ma la risposta non si fa attendere e Francesca passa al contrattacco: "E tu perché non hai nominato Simone? Sei incoerente".

Leggi anche

"Grande Fratello", Bena deve lasciare la Casa

Grande Fratello: Anita Mazzotta rientra nella Casa

Benedetta al vetriolo

 Benedetta replica con toni infuocati: "Ti nomino la settimana prossima!". Subito dopo, chiarisce che la sua difficoltà nel nominarla nasce dal fatto che il rapporto che ha con lei è molto diverso da quello che ha con Simone. Essendo i due un concorrente unico, Benedetta sta cercando di colmare questa distanza con lei proprio per rispetto dell'affetto che prova nei confronti di Simone.

Francesca non arretra

 Anche Francesca ammette: "Prima o poi ti avrei nominato pure io". Grazia interviene nella discussione dopo che Francesca l'ha accusata di fare gruppetto: "Sono la prima che si isola, non appartengo a nessun 'gruppetto'...". Benedetta la difende: "Viene giudicata perché mette sempre i puntini sulle i, e dice le cose come stanno". Francesca risponde con sarcasmo: "Può non piacermi il suo atteggiamento?" e poi sbotta: "Siete furbe... parlavate alle spalle" e poi lascia la stanza.

Ti potrebbe interessare

grande fratello
canale 5
televisione

Sullo stesso tema