"Grande Fratello", sfuriata tra Benedetta e Francesca

Al "Grande Fratello" dopo la quarta puntata in cui è stato eliminato Bena, arriva la grande sfuriata in camera da letto. Benedetta critica infatti la scelta di Francesca di nominare Matteo. Non solo. La ragazza chiede perché la coppia formata da mamma e figlio non abbia votato Grazia, visto che da sempre c'è incompatibilità tra di loro. Ma la risposta non si fa attendere e Francesca passa al contrattacco: "E tu perché non hai nominato Simone? Sei incoerente".