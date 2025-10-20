"Grande Fratello", Anita Mazzotta torna nella Casa dopo la scomparsa della madre: "Qui per volontà sua"

"Come avete saputo, mamma non c'è più - ha esordito Anita, raccontando quanto accaduto -. Il sabato che mi avete visto andare in quel confessionale mi ha salutato. Vi chiedo scusa se sono passati così tanti giorni e vi ho fatto sapere così tardi quello che è successo".



Quindi, prosegue: "Ho richiesto di tornare perché, può essere comprensibile o meno come scelta, tutti voi sapete che era una promessa. Era una volontà sua, mia".