NELLA QUARTA PUNTATA

"Grande Fratello", Anita Mazzotta torna nella Casa dopo la scomparsa della madre: "Qui per volontà sua"

"Tutti voi sapete che era una promessa, era una volontà sua e mia" dichiara la tatuatrice rientrando in gioco

20 Ott 2025 - 22:20
© Da video

© Da video

Anita Mazzotta torna nella Casa del "Grande Fratello" ed è più determinata che mai a riprendere la sua esperienza nel reality. Durante la quarta puntata, in onda lunedì 20 ottobre in prima serata su Canale 5, la tatuatrice ha nuovamente varcato la Porta Rossa dopo diversi giorni di assenza a causa di gravi motivi personali, legati alle condizioni di salute della madre. Qui, di fronte agli altri concorrenti, Anita ha potuto condividere le sensazioni e le ragioni che l'hanno spinta a riprendere il gioco, partendo da quanto anticipato in confessionale a Simona Ventura. "Sono di nuovo qui per volontà di mia madre, per volontà mia", ha anticipato prima di riabbracciare gli altri protagonisti della Casa.

"Come avete saputo, mamma non c'è più - ha esordito Anita, raccontando quanto accaduto -. Il sabato che mi avete visto andare in quel confessionale mi ha salutato. Vi chiedo scusa se sono passati così tanti giorni e vi ho fatto sapere così tardi quello che è successo".

Quindi, prosegue: "Ho richiesto di tornare perché, può essere comprensibile o meno come scelta, tutti voi sapete che era una promessa. Era una volontà sua, mia".

"Grande Fratello", la quarta puntata live

"Al momento per quanto sembri assurdo, l'unica cosa che desideravo era chiudermi in questa bolla con tutti voi e non pensare al fuori, perché ci voglio pensare un po' più avanti", ha continuato, soffermandosi su come gli amici trovati nella Casa siano stati "un pensiero bello e costante" durante giorni particolarmente difficili.

Nel corso della sua permanenza al "Grande Fratello", Anita aveva più volte evidenziato il rapporto speciale con la madre, la quale aveva recentemente scoperto di avere una malattia.  "Sono qui per mia madre, sono qui per sua volontà. Io cerco di coinvolgerla in tutto", aveva raccontato.

