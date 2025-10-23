Logo Tgcom24
Speciale Grande Fratello
tanti dubbi

Al "Grande Fratello" Francesca contro Grazia: "E' una manipolatrice"

La casalinga si confronta con Flaminia sulle strategie usate dalla concorrente

23 Ott 2025 - 10:03
© Da video

© Da video

Al "Grande Fratello" le incomprensioni tra Grazia e la coppia madre-figlio composta da Francesca Carrara e Simone De Bianchi sembrano irrisolvibili. Durante un gioco la 25enne si è offesa per una battuta pronunciata da Simone e questo ha portato Francesca a interrogarsi sui comportamenti della concorrente. Dopo aver discusso con Benedetta per le nomination, ora la donna ha qualcosa da dire anche su Grazia.

Cos'è successo tra Simone e Grazia

 Durante il gioco "Back to the Future Day" Simone e Grazia si sono accusati reciprocamente di essere falsi e durante la prova sono volati insulti. Grazia in particolare si è offesa per alcune affermazioni di Simone. Il ragazzo, tra una battuta e l'altra, le ha detto che il suo unico modo di vincere nella vita sarebbe arrivare prima al Grande Fratello.

Francesca: "Grazia è una manipolatrice"

 In giardino la mamma Francesca riflette sull'accaduto insieme a Flaminia. Secondo lei, le intenzioni di Simone non erano giudicare il passato di Grazia, ma di sottolineare che la coinquilina ha messo in atto una strategia per proseguire nel reality. Simone non pensa che Grazia sia una persona sensibile e autentica, ma non vuole mettere in discussione gli eventi che ha affrontato prima di entrare nella Casa. A Francesca non è però andata giù una frase di Grazia, che l'avrebbe messa in discussione come madre. La Pr si aspettava infatti che durante il battibecco intervenisse contro Simone, ma lei non lo ha ritenuto necessario. Secondo Francesca, Grazia è un'abile manipolatrice e sta cercando di instaurare amicizie con tutti per evitare di essere nominata.

L'episodio del tugurio e i dubbi di Francesca

 Flaminia, invece, è di tutt'altro avviso. Crede che Grazia abbia un cuore generoso e desideri mettersi in gioco, cercando nella Casa dei punti di riferimento affidabili ai quali possa confidare ciò che ha dentro. Non pensa che lo faccia per evitare le nomination. Francesca, però continua a nutrire dubbi su di lei. Un episodio in particolare le ha dato da pensare. Quando Grazia è finita in Tugurio si è irritata per non aver potuto ottenere l'immunità e questo le ha fatto pensare che l'unico scopo per lei sia andare avanti nel gioco.

