Al "Grande Fratello" Francesca contro Grazia: "E' una manipolatrice"

Flaminia, invece, è di tutt'altro avviso. Crede che Grazia abbia un cuore generoso e desideri mettersi in gioco, cercando nella Casa dei punti di riferimento affidabili ai quali possa confidare ciò che ha dentro. Non pensa che lo faccia per evitare le nomination. Francesca, però continua a nutrire dubbi su di lei. Un episodio in particolare le ha dato da pensare. Quando Grazia è finita in Tugurio si è irritata per non aver potuto ottenere l'immunità e questo le ha fatto pensare che l'unico scopo per lei sia andare avanti nel gioco.