"Grande Fratello": Bena è eliminato, tre in nomination

Il reality condotto da Simona Ventura si apre con il rientro nella Casa di Anita Mazzotta, visibilmente emozionata nel riabbracciare gli altri concorrenti dopo essersi assentata a causa della scomparsa della madre. La serata passa dall'analisi dei comportamenti adottati da Jonas con diverse ragazze della Casa, mentre Ivana Castorina condivide apertamente il suo percorso di transizione prima di ricevere la sorpresa del marito Tony.



A tutto ciò, si aggiungono i verdetti della serata. L'iniziale televoto che vedeva coinvolti Grazia, Francesco, Giulia e Bena vede quest'ultimo come il meno votato dal pubblico e quindi direttamente a rischio eliminazione.

A lui vanno ad aggiungersi Mattia, Flaminia e Matteo per dare così vita a un televoto flash nato da un sondaggio social al quale il pubblico era chiamato a valutare la sincerità con cui ciascun concorrente ha affrontato il gioco della verità.