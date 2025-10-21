"Grande Fratello": Bena è eliminato, tre in nomination

Un televoto flash, un eliminato e le consuete nomination: tutti i verdetti della quarta puntata
© Da video
Racconti, sorprese, confronti, ma anche il televoto flash che porta alla seconda eliminazione dell'edizione e le consuete nomination che vedono tre concorrenti al televoto. Sono le emozioni e i verdetti emersi durante la quarta puntata del "Grande Fratello", in onda lunedì 20 ottobre su Canale 5.
Il reality condotto da Simona Ventura si apre con il rientro nella Casa di Anita Mazzotta, visibilmente emozionata nel riabbracciare gli altri concorrenti dopo essersi assentata a causa della scomparsa della madre. La serata passa dall'analisi dei comportamenti adottati da Jonas con diverse ragazze della Casa, mentre Ivana Castorina condivide apertamente il suo percorso di transizione prima di ricevere la sorpresa del marito Tony.
A tutto ciò, si aggiungono i verdetti della serata. L'iniziale televoto che vedeva coinvolti Grazia, Francesco, Giulia e Bena vede quest'ultimo come il meno votato dal pubblico e quindi direttamente a rischio eliminazione.
A lui vanno ad aggiungersi Mattia, Flaminia e Matteo per dare così vita a un televoto flash nato da un sondaggio social al quale il pubblico era chiamato a valutare la sincerità con cui ciascun concorrente ha affrontato il gioco della verità.
Al termine del televoto flash, la scelta del pubblico ricade dunque su Bena, costretto ad abbandonare il gioco in maniera definitiva. "Grazie a tutti per la possibilità, per me è un sogno che si realizza. L'impossibile è possibile, se ci credi", è il messaggio lanciato dal ragazzo prima di uscire dalla Casa.
La puntata si conclude con le consuete nomination. Se da una parte Omer e Giulia godono dell'immunità della settimana, dall'altra finiscono al televoto Benedetta, Matteo e Rasha. Sarà dunque il pubblico, attraverso il televoto, a decidere chi salvare dal rischio eliminazione.