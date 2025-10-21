"Grande Fratello", Ivana condivide il suo percorso di transizione: "Io esisto e oggi lo urlo"

E proprio in confessionale, Ivana spiega i motivi che l'hanno spinta a condividere la sua storia nella Casa: "Ho deciso di farlo a modo mio, da dove dico io, perché per tanto tempo ho subito un po' il giudizio della gente che mi diceva che avrei potuto fare solo una professione, che non sarei arrivata da nessuna parte e che non era giusto che avessi dei sogni perché ero uno scherzo della natura".



Quindi, prosegue: "Oggi sono Ivana, ho 35 anni, sono un'operaia, sposata, innamoratissimo e lo dico dalla Casa del "Grande Fratello". Sono qui, dove volevo essere, e non devo chiedere il permesso a nessuno per esistere. Perché io esisto e oggi lo urlo".