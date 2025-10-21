"Grande Fratello", Ivana condivide il suo percorso di transizione: "Io esisto e oggi lo urlo"

La concorrente condivide la sua storia prima di riabbracciare il marito Tony
© Da video
Al "Grande Fratello" è tempo di confessioni, lacrime e belle sorprese per Ivana Castorina. Durante la quarta puntata del reality, in onda lunedì 20 ottobre in prima serata su Canale 5, la concorrente è stata chiamata in confessionale per tornare sul suo percorso di transizione, che l'ha vista affermarsi come donna dopo essere nata con un'identità di genere maschile che non sentiva sua, decidendo dunque di condividere il suo passato con tutta la Casa.
E proprio in confessionale, Ivana spiega i motivi che l'hanno spinta a condividere la sua storia nella Casa: "Ho deciso di farlo a modo mio, da dove dico io, perché per tanto tempo ho subito un po' il giudizio della gente che mi diceva che avrei potuto fare solo una professione, che non sarei arrivata da nessuna parte e che non era giusto che avessi dei sogni perché ero uno scherzo della natura".
Quindi, prosegue: "Oggi sono Ivana, ho 35 anni, sono un'operaia, sposata, innamoratissimo e lo dico dalla Casa del "Grande Fratello". Sono qui, dove volevo essere, e non devo chiedere il permesso a nessuno per esistere. Perché io esisto e oggi lo urlo".
Infine, la speranza che si cela dietro il suo racconto: "Non ho la presunzione di voler essere un esempio per qualcuno, perché ho tantissimi difetti, ma se io riuscissi a far cambiare idea anche a un solo genitore di figli che vogliono affrontare un percorso di transizione, che hanno bisogno del sostegno e dell'amore della famiglia, io avrò vinto".
La sua storia viene quindi condivisa, attraverso una clip, con i concorrenti che non erano ancora a conoscenza del suo passato. "Io ero una bambina timida, avevo un mondo dentro che non capivo. Avvertivo un disagio estremo. Mi sentivo intrappolata", ricorda Ivana. Quindi prosegue: "Io sono nata in un corpo che non mi apparteneva, in quanto ero un bambino. E tu allo specchio vedi un'altra persona che non sei tu, che non riconosci. Lì perdi completamente l'orientamento". E aggiunge: "È iniziata questa lotta interiore dove ho anche pensato che la soluzione più facile fosse non esserci, soccombere".
"Sono stata una persona transessuale, ho concluso il mio percorso a 19 anni, il 25 maggio 2009", ha raccontato, con grande emozione, spiegando di aver aspettato la maggiore età per sentirsi finalmente libera. "Io volevo solamente essere una persona normale, con una vita normale, senza dover per forza lottare per qualsiasi cosa".
I riflettori si spostano dunque sul marito Tony, che pochi istanti più tardi entra nella Casa del "Grande Fratello" per un momento particolarmente toccante. "Ti sei liberata finalmente, brava. Ci tengo a dirti che sono orgoglioso e fiero. Ti amo più della mia vita", ha affermato Tony, incoraggiandola a proseguire con determinazione l'esperienza nel reality.