"Grande Fratello", lo sfogo amaro di Benedetta

La ragazza, in Nomination, prepara la valigia e dice la sua sui casalinghi
© Da video
Al "Grande Fratello" Benedetta prepara la valigia in compagnia di Anita e riflette su ciò che potrebbe accadere e sulle possibili conseguenze del televoto. Racconta di essersi confrontata con Matteo sulle Nomination (è al televoto con Rasha e Omer) e, consapevole del fatto che lui "tenda a votare con troppa leggerezza", gli consiglia di "prestare maggiore attenzione per evitare errori".
Benedetta confessa che se dovesse rimanere in gioco avrebbe già la sua preferenza: "Se dovessi rimanere, ho l'imbarazzo della scelta". Ammette che avrebbe tanto voluto nominare Francesco in quanto ritiene che non sia indispensabile all'intero della Casa, soprattutto perché raramente esprime mai la propria opinione: "Cosa sta dando a me? Non sopporto neanche il timbro della sua voce".
Benedetta, convinta che il ragazzo sarà penalizzato da molti altri inquilini, dice che però preferirebbe far ricadere la sua scelta su un'altra persona: "Rimango sul punto di quello che è successo settimana scorsa".