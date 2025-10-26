Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
2025
HomeEdizione 2024Edizione 2023Edizione 2022Edizione 2021Edizione 2020Edizione 2019
Speciale Grande Fratello
Prima della puntata

"Grande Fratello", lo sfogo amaro di Benedetta

La ragazza, in Nomination, prepara la valigia e dice la sua sui casalinghi

26 Ott 2025 - 11:13
© Da video

© Da video

Al "Grande Fratello" Benedetta prepara la valigia in compagnia di Anita e riflette su ciò che potrebbe accadere e sulle possibili conseguenze del televoto. Racconta di essersi confrontata con Matteo sulle Nomination (è al televoto con Rasha e Omer) e, consapevole del fatto che lui "tenda a votare con troppa leggerezza", gli consiglia di "prestare maggiore attenzione per evitare errori".

Leggi anche

Grande Fratello: Donatella momentaneamente fuori dalla Casa

"Grande Fratello", Omer ammette l'interesse per Rasha: "Mi piace, è una bellissima ragazza, però..."

Benedetta confessa che se dovesse rimanere in gioco avrebbe già la sua preferenza: "Se dovessi rimanere, ho l'imbarazzo della scelta". Ammette che avrebbe tanto voluto nominare Francesco in quanto ritiene che non sia indispensabile all'intero della Casa, soprattutto perché raramente esprime mai la propria opinione: "Cosa sta dando a me? Non sopporto neanche il timbro della sua voce".

Benedetta, convinta che il ragazzo sarà penalizzato da molti altri inquilini, dice che però preferirebbe far ricadere la sua scelta su un'altra persona: "Rimango sul punto di quello che è successo settimana scorsa". 

Ti potrebbe interessare

grande fratello
canale 5

Sullo stesso tema