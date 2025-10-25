"Grande Fratello": Benedetta e Domenico vicini? Per loro c'è solo amicizia

Nel rievocare un episodio specifico, Benedetta ricorda una frase condivisa da Rasha durante una festa a tema pirati: Domenico avrebbe detto, con un'aria ironica, che sarebbe stato in grado di causare "danni". Domenico non si tira indietro e minimizza l'accaduto, chiarendo che si trattava di una semplice battuta senza alcuna intenzione nascosta. Benedetta, ascoltandolo, decide di troncare la questione, riconoscendo che quell'affermazione è stata fraintesa. Proprio partendo da qui, Domenico coglie l'occasione per definire una volta per tutte la sua posizione. Ammette di voler bene a Benedetta come una cara amica e nulla di più. È sincero nel ribadire che non prova altro per lei e che non c'è alcun aspetto malizioso nel loro rapporto. Il legame tra loro gli trasmette serenità: Benedetta è un punto di riferimento importante nella Casa e il loro rapporto, basato su complicità e allegria, rappresenta per lui uno spazio di leggerezza.