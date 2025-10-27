"Grande Fratello", Donatella riabbraccia la madre: "Non ci siamo mai dette Ti voglio bene"

In Mistery la concorrente ripercorre i dolori del suo passato prima di ricevere una bellissima sorpresa
© Da video
Al "Grande Fratello" è tempo di emozioni forti per Benedetta Mercoledisanto, chiamata in Mistery per ripercorrere la sua storia e poi per ricevere la sorpresa della mamma Mimma. Durante la quinta puntata, in onda lunedì 27 ottobre su Canale 5, la casalinga pugliese riparte dalle sue origini e dal particolare rapporto con il padre. "Da quando sono nata fino ai 15 anni non è stato bello. Ecco perché non sono mai stata una bambina, ho sempre fatto la grande perché dovevo", esordisce nella clip che ricostruisce i racconti fatti in confessionale e con gli altri concorrenti del reality.
"Mio padre spesso è stato egoista. O le dipendenze, o le strade brutte, o le donne, o perché si è dovuto allontanare. Adesso mi rendo conto che io un padre non l'ho mai avuto", prosegue ricordando l'occasione in cui il genitore le rubò i soldi di una borsa di studio guadagnata quando aveva solo sette anni.
"Ho pagato sempre colpe che non avevo, decisioni non mie - prosegue, tornando anche sugli appellativi con cui veniva considerata -. Da piccola ero la figlia di un uomo che aveva le dipendenze, poi la figlia di un uomo in carcere e poi la figlia di un collaboratore di giustizia che se n'è andato a diciotto anni, sposata da un mese".
L'attenzione si sposta dunque sulle scelte intraprese da Donatella e sull'amore per il marito Andrea, fino al legame con la mamma. "Lei mi vede sempre grande, come una donna che non ha bisogno di niente perché sono dovuta crescere in fretta. Perciò certe volte mi fa arrabbiare", ammette prima di riabbracciare la madre.
"Donatella è forte di carattere. Siamo cresciute e abbiamo sofferto insieme", sono le prime parole della donna, visibilmente emozionata. Mentre Donatella ammette: "Non ci siamo mai dette Ti voglio bene".
"Se io non mi preoccupo di lei è perché sono orgogliosa, perché so quanto sia forte", commenta ancora mamma Mimma, disponibile ad assecondare la promessa della figlia di rivedere il loro rapporto una volta conclusa l'esperienza al "Grande Fratello".