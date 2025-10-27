"Grande Fratello", Donatella riabbraccia la madre: "Non ci siamo mai dette Ti voglio bene"

"Mio padre spesso è stato egoista. O le dipendenze, o le strade brutte, o le donne, o perché si è dovuto allontanare. Adesso mi rendo conto che io un padre non l'ho mai avuto", prosegue ricordando l'occasione in cui il genitore le rubò i soldi di una borsa di studio guadagnata quando aveva solo sette anni.



"Ho pagato sempre colpe che non avevo, decisioni non mie - prosegue, tornando anche sugli appellativi con cui veniva considerata -. Da piccola ero la figlia di un uomo che aveva le dipendenze, poi la figlia di un uomo in carcere e poi la figlia di un collaboratore di giustizia che se n'è andato a diciotto anni, sposata da un mese".



L'attenzione si sposta dunque sulle scelte intraprese da Donatella e sull'amore per il marito Andrea, fino al legame con la mamma. "Lei mi vede sempre grande, come una donna che non ha bisogno di niente perché sono dovuta crescere in fretta. Perciò certe volte mi fa arrabbiare", ammette prima di riabbracciare la madre.